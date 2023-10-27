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地產
2023-10-27 17:16:05

CCL連挫兩周 年內倒跌1.36% 九龍區樓價表現最曳

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CCL連挫兩周 年內倒跌1.36% 九龍區樓價表現最曳

二手樓價跌勢持續，中原城市領先指數CCL最新報154.64點，按周跌0.35%，連跌2周共1.52%。(資料圖片)

二手樓價跌勢持續，中原城市領先指數CCL最新報154.64點，按周跌0.35%，連跌兩周共1.52%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映《施政報告》前，市場觀望政府可能「減辣」，整體樓價跌勢持續。2023CCL暫倒跌1.36%，創339(6年半)新低，重返20174月底時水平；指數比今年4168.40點高位累跌8.17%，亦較202212156.37點低位跌1.11%

「減辣」有助交投回升 樓價下跌方向未變

周三(25)《施政報告》政府宣布3項樓市減辣措施即日生效，對香港樓價的影響將會在11月中旬公布的CCL才開始陸續反映；相信「減辣」有助提振住宅成交量回升，但短期樓價下跌方向未變。第四季CCL目標148點，現時只差6.64點或4.29%

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CCL連挫兩周 年內倒跌1.36% 九龍區樓價表現最曳

四區本周樓價兩升兩跌。

九龍及新界東樓價齊跌兩

四區樓價兩升兩跌。九龍CCL_Mass145.79點，按周挫1.49%，為本周表現最差地區。新界東CCL_Mass166.97點，按周跌0.19%。九龍及新界東樓價齊跌2周，分別累跌3.41%1.28%，重返20173月中及8月中時水平。

至於港島CCL_Mass159.11點，按周升0.72%，連升2周共0.91%，但指數仍重返今年1月初時水平。新界西CCL_Mass143.73點，按周增0.73%，但指數仍重返20177月初時水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass154.46點，按周跌0.17%CCL(中小型單位)153.30點，按周跌0.2%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌2周，分別累挫1.52%1.46%，同創逾6年半新低，重返20173月底及4月中時水平。CCL(大型單位)161.29點，按周下滑1.04%，連跌7周共4.18%，指數創近6年新低，重返201712月初時水平。

CCL連挫兩周 年內倒跌1.36% 九龍區樓價表現最曳

2023年CCL暫倒跌1.36%，創339周(6年半)新低，重返2017年4月底時水平。

2023年計，只有港島升2.06%，其餘七個指數倒跌。CCL1.36%CCL Mass1.18%CCL(中小型單位)0.93%CCL(大型單位)3.22%，九龍瀉3.31%，新界東回落1.79%，新界西跌1.16%

今天(27)公布的指數，根據今年1016日至22日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年102日至8日簽臨時買賣合約，是927日財政司司長放風樓市或有望「減辣」後首周的市況。

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