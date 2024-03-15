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地產
2024-03-15 17:41:20

CCL連挫3周共1.92% 撤辣後交投增加 展望樓價次季可止跌回穩｜樓價指數

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CCL連挫3周共1.92% 撤辣後交投增加 展望樓價次季可止跌回穩｜樓價指數

CCL連挫3周共1.92% 撤辣後交投增加 展望樓價次季可止跌回穩｜樓價指數

中原城市領先指數CCL最新報143.02點，按周跌0.81%，是反映新春長假期後首周及《財政預算案》前一周的市況。CCL連跌3周共1.92%，指數創386周、7新低，重返201610月中時水平，較20218191.34點歷史高位跌25.25%；亦較20234168.40點高位跌15.07%；而2024年則累跌2.85%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，農曆年假後，樓市逐漸回復買賣活動，加上市場估計預算案會有利好樓市措施，部分買家趁預算案公布前搶先入市低價筍盤，二手交投略有增加，但樓價卻繼續受壓下調。

楊明儀表示，CCL向下迫近第一季目標141點，現時僅相差2.02點或1.41%。撤辣後，一二手買賣急增，如果成交量維持高企，樓價跌幅有望逐步收窄，展望第二季CCL可以止跌回穩。周四(14)將軍澳新盤日出康城第12A期「SEASONS PLACE」公布首張價單130伙，對本地二手樓價的影響將於4月上旬公布的CCL才開始反映。

CCL連挫3周共1.92% 撤辣後交投增加 展望樓價次季可止跌回穩｜樓價指數

中原城市領先指數CCL最新報143.02點，按周跌0.81%，是反映新春長假期後首周及《財政預算案》前一周的市況。

新界西表現最曳 港島逆市造好

四區方面，新界西CCL_Mass130.91點，按周挫1.72%，連跌2周共3.24%，重返20172月中時水平。九龍CCL_Mass137.76點，按周跌1.08%，連跌3周共3.39%，重返201610月初時水平。

至於港島CCL_Mass144.37點，按周增0.29%，連升2周共1.03%，繼續於20168月底水平徘徊。新界東CCL_Mass157.14點，按周微升0.04%，連跌3周後回穩，仍然於20173月中水平徘徊。

CCL連挫3周共1.92% 撤辣後交投增加 展望樓價次季可止跌回穩｜樓價指數

四區方面，新界西CCL_Mass報130.91點，按周挫1.72%，連跌2周共3.24%，跌幅最明顯。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass143.10點，按周跌0.68%CCL(中小型單位)141.85點，按周挫0.79%CCL(大型單位)148.84點，按周下滑0.91%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊跌3周，分別累跌1.87%1.89%2.09%CCL MassCCL(中小型單位)同樣重返201610月中時水平，而CCL(大型單位)重返20173月底時水平。

今天(15)公布的指數，根據今年34日至10日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在今年219日至25日簽臨時買賣合約，是210日至13日農曆新年長假後首周，以及228日《財政預算案》前1周的市況。

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