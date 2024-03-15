CCL連挫3周共1.92% 撤辣後交投增加 展望樓價次季可止跌回穩｜樓價指數

楊明儀表示，CCL向下迫近第一季目標141點，現時僅相差2.02點或1.41%。撤辣後，一二手買賣急增，如果成交量維持高企，樓價跌幅有望逐步收窄，展望第二季CCL可以止跌回穩。周四(14日)將軍澳新盤日出康城第12A期「SEASONS PLACE」公布首張價單130伙，對本地二手樓價的影響將於4月上旬公布的CCL才開始反映。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，農曆年假後，樓市逐漸回復買賣活動，加上市場估計預算案會有利好樓市措施，部分買家趁預算案公布前搶先入市低價筍盤，二手交投略有增加，但樓價卻繼續受壓下調。

中原城市領先指數CCL最新報143.02點，按周跌0.81%，是反映新春長假期後首周及《財政預算案》前一周的市況。CCL連跌3周共1.92%，指數創386周、逾7年新低，重返2016年10月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.25%；亦較2023年4月168.40點高位跌15.07%；而2024年則累跌2.85%。

中原城市領先指數CCL最新報143.02點，按周跌0.81%，是反映新春長假期後首周及《財政預算案》前一周的市況。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.10點，按周跌0.68%。CCL(中小型單位)報141.85點，按周挫0.79%。CCL(大型單位)報148.84點，按周下滑0.91%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌3周，分別累跌1.87%、1.89%及2.09%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣重返2016年10月中時水平，而CCL(大型單位)重返2017年3月底時水平。

今天(15日)公布的指數，根據今年3月4日至10日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在今年2月19日至25日簽臨時買賣合約，是2月10日至13日農曆新年長假後首周，以及2月28日《財政預算案》前1周的市況。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)