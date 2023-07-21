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2023-07-21 17:20:00

CCL連挫3周重返2月水平 九龍區跌幅最傷 中原：樓價下調走勢已成

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CCL連挫3周重返2月水平 九龍區跌幅最傷 中原：樓價下調走勢已成

CCL連挫3周重返2月水平 九龍區跌幅最傷 中原：樓價下調走勢已成

二手樓價繼續走低，中原城市領先指數CCL最新報163.86點，按周跌0.8%，兼連跌3周共2.05%。指數跌破20234165.08點低位，見21周新低，重返今年2月時水平，結束早前13周於165點到168點窄幅爭持的局面。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本地拆息持續高企，利率有上調的壓力，市場氣氛觀望，二手成交疲弱，整體樓價進一步向下調整。CCL現時距離第三季目標163點，僅相差0.52%。整體樓價下調走勢已成，CCLCCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)，四大指數齊跌3周，是202210月以來首見。當時為20229月美國第五次加息，而本地銀行是2018年後首次加息，期後10月四大指數曾齊跌4周。本周拆息重上5厘水平，2023720日港元1個月同業拆息(HIBOR)5.21厘，創逾15年半新高，對本港二手樓價的影響將於8月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass164.41點，按周挫0.9%，連跌3周共2.18%CCL(中小型單位)163.02點，按周下滑0.83%，連跌3周共2.21%CCL MassCCL(中小型單位)齊創21周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)168.15點，按周跌0.61%，連跌4周共1.27%

CCL連挫3周重返2月水平 九龍區跌幅最傷 中原：樓價下調走勢已成

本周四區樓價按周比較錄得三跌一升。

九龍連跌4周累計近4%

四區樓價三跌一升。九龍CCL_Mass159.41點，按周跌2.03%，連跌4周共3.96%。港島CCL_Mass164.01點，按周跌0.50%，連跌3周共3.11%。九龍及港島指數分別創21周及22周新低，同樣重返今年2月時水平。新界西CCL_Mass151.92點，按周跌0.58%。新界東CCL_Mass178.71點，按周升0.26%

2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL升幅由4月高位的7.42%收窄至今周的4.52%CCL Mass今年累漲5.18%CCL(中小型單位)上揚5.35%CCL(大型單位)0.89%。港島及九龍分別升5.2%5.72%，新界東增5.12%，新界西上揚4.47%

今天(21)公布的指數，根據今年710日至16日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在今年626日至72日簽臨時買賣合約，是今年615日美國聯儲局維持利率不變，以及本港大型銀行維持最優惠利率不變後第2周的市況。

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