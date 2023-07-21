CCL連挫3周重返2月水平 九龍區跌幅最傷 中原：樓價下調走勢已成

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本地拆息持續高企，利率有上調的壓力，市場氣氛觀望，二手成交疲弱，整體樓價進一步向下調整。CCL現時距離第三季目標163點，僅相差0.52%。整體樓價下調走勢已成，CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)，四大指數齊跌3周，是2022年10月以來首見。當時為2022年9月美國第五次加息，而本地銀行是2018年後首次加息，期後10月四大指數曾齊跌4周。本周拆息重上5厘水平，2023年7月20日港元1個月同業拆息(HIBOR)報5.21厘，創逾15年半新高，對本港二手樓價的影響將於8月中旬公布的CCL才開始反映。

本周四區樓價按周比較錄得三跌一升。

九龍連跌 4 周累計近 4%

四區樓價三跌一升。九龍CCL_Mass報159.41點，按周跌2.03%，連跌4周共3.96%。港島CCL_Mass報164.01點，按周跌0.50%，連跌3周共3.11%。九龍及港島指數分別創21周及22周新低，同樣重返今年2月時水平。新界西CCL_Mass報151.92點，按周跌0.58%。新界東CCL_Mass報178.71點，按周升0.26%。

2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL升幅由4月高位的7.42%收窄至今周的4.52%。CCL Mass今年累漲5.18%，CCL(中小型單位)上揚5.35%，CCL(大型單位)升0.89%。港島及九龍分別升5.2%及5.72%，新界東增5.12%，新界西上揚4.47%。

今天(21日)公布的指數，根據今年7月10日至16日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在今年6月26日至7月2日簽臨時買賣合約，是今年6月15日美國聯儲局維持利率不變，以及本港大型銀行維持最優惠利率不變後第2周的市況。

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