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地產
2023-11-05 20:13:45

CCL連挫3周 見逾6年半新低 今年樓價倒跌近2%｜樓價指數

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CCL連挫3周 見逾6年半新低 今年樓價倒跌近2%｜樓價指數

CCL連挫3周 見逾6年半新低 今年樓價倒跌近2%｜樓價指數

二手樓價走勢未止瀉，中原城市領先指數CCL最新報153.67點，按周跌0.63%，連跌3周共2.13%，見341周、即逾6年半新低，重返20174月中時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，是次指數是反映927日財政司長放風「減辣」後第2周的市況，《施政報告》前，市場繼續憧憬減辣，買家觀望，二手成交疲弱，整體樓價持續下跌。至於今年CCL暫倒跌1.98%，指數比今年4168.40點高位累跌8.75%，亦較202212156.37點低位跌1.73%

料今季再跌3.69% 下試148

楊明儀表示，上周四(2)美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，對香港樓價的影響將會在本月下旬公布的CCL才開始陸續反映。政府落實樓市「減辣」措施及美國連續2次暫停加息，利好市場氣氛，有助刺激成交量回升；惟現時本港處於高息環境，本地拆息持續於高位徘徊，銀行仍有加息壓力，相信短期樓價下跌方向未變。第四季CCL目標148點，現時只差5.67點或3.69%

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CCL連挫3周 見逾6年半新低 今年樓價倒跌近2%｜樓價指數

四區樓價本周錄得三跌一升。

新界兩區樓價重返20175月水平

四區樓價三跌一升。新界東CCL_Mass165.59點，按周挫0.83%，連跌3周共2.10%。新界西CCL_Mass141.44點，按周瀉1.59%。新界東及新界西樓價，分別重返20175月初及5月底時水平。

至於港島CCL_Mass158.99點，按周跌0.08%，指數仍在今年1月初水平徘徊。九龍CCL_Mass146.16點，按周升0.25%，連跌2周後回升，但指數仍重返20173月中時水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass153.75點，按周跌0.46%CCL(中小型單位)152.55點，按周降0.49%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌3周，分別累插1.98%1.94%，同創逾6年半新低，同樣重返20173月底時水平。CCL(大型單位)159.26點，按周回落1.26%，連跌8周共5.38%，指數創6年新低，重返201710月底時水平。

CCL連挫3周 見逾6年半新低 今年樓價倒跌近2%｜樓價指數

今年CCL暫倒跌1.98%，指數比今年4月168.40點高位累跌8.75%，亦較2022年12月156.37點低位跌1.73%。

今年暫時7個樓價指數倒跌

2023年計，只有港島仍升1.98%，其餘7個指數倒跌。CCL1.98%CCL Mass1.64%CCL(中小型單位)1.42%CCL(大型單位)4.44%，九龍跌3.06%，新界東跌2.60%，新界西跌2.74%

上周五(3)公布的指數，根據今年1023日至29日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在今年109日至15日簽臨時買賣合約，是927日財政司長放風樓市或有望「減辣」後第2周的市況。

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