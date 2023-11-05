CCL連挫3周 見逾6年半新低 今年樓價倒跌近2%｜樓價指數

二手樓價走勢未止瀉，中原城市領先指數CCL最新報153.67點，按周跌0.63%，連跌3周共2.13%，見341周、即逾6年半新低，重返2017年4月中時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，是次指數是反映9月27日財政司長放風「減辣」後第2周的市況，《施政報告》前，市場繼續憧憬減辣，買家觀望，二手成交疲弱，整體樓價持續下跌。至於今年CCL暫倒跌1.98%，指數比今年4月168.40點高位累跌8.75%，亦較2022年12月156.37點低位跌1.73%。

料今季再跌 3.69% 下試 148 點

楊明儀表示，上周四(2日)美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，對香港樓價的影響將會在本月下旬公布的CCL才開始陸續反映。政府落實樓市「減辣」措施及美國連續2次暫停加息，利好市場氣氛，有助刺激成交量回升；惟現時本港處於高息環境，本地拆息持續於高位徘徊，銀行仍有加息壓力，相信短期樓價下跌方向未變。第四季CCL目標148點，現時只差5.67點或3.69%。