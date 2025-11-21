CCL連漲兩周 見近年半新高 今年樓價暫升3.52%｜樓價走勢

二手樓價走勢造好，中原城市領先指數CCL最新報142.49點，按周升0.54%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，銀行連續兩次減息，中美貿易戰降溫，新盤銷售理想，利好樓市氣氛，二手成交活躍，CCL連升2周共1.52%，創2024年6月底後、73周新高。業主信心明顯提升，陸續收窄議價空間，部份更封盤反價，有望推動樓價繼續向上。現時CCL距離第四季目標143.02點，只差0.53點或0.37%。 楊明儀表示，今年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升5.42%，2025年樓價暫時累升3.52%。指數較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升5.63%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升4.88%，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.53%。至於11月18日長沙灣新盤「幸薈」公布首張價單30伙，荃灣永順街與德士古道交界的住宅用地由華懋集團以24.75億元投得，19日啟德新盤「天璽．天」2期次輪價單銷售56伙沽清，20日佐敦新盤「瑧爾」公布首張價單30伙，21日油塘新盤「柏景峰」首輪銷售150伙，23日大埔新盤「上然」3期銷售160伙，對本地二手樓價的影響將於下月中旬公布的CCL才開始反映。

四區樓價三升一跌 四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報143.10點，按周漲1.41%，連升2周共3.60%，指數創2024年5月中後78周第3高。新界東CCL_Mass報154.74點，按周上揚0.87%，指數為2024年7月中後70周第7高。九龍CCL_Mass報142.64點，按周升0.83%，連升2周共2.95%，指數創2024年6月初後75周新高。新界西CCL_Mass報130.35點，按周跌0.75%，連跌2周共0.75%，但指數仍為2024年7月底後69周第3高。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.91點，按周漲0.61%，指數創2024年6月中後74周新高。CCL(中小型單位)報142.39點，按周升0.53%，指數創2024年6月底後73周新高。CCL(大型單位)報142.95點，按周上揚0.59%，指數創2024年12月初後50周新高。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊升2周，分別累漲1.54%、1.41%及2.09%。