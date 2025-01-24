CCL連跌2周共0.52% 港島再挫逾1% 龍年全年跌幅收窄｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.53點，按周微跌0.08%，是1月2日筲箕灣傲華減價重推50伙及恒指失守2萬點收市當周的市況。新盤低價促銷，二手樓價繼續受壓，加上港股波動，市場觀望氣氛濃厚，成交稀疏，CCL連跌2周共0.52%。

楊明儀續指，CCL連續12周於138點上下窄幅橫行，料新春前走勢仍然牛皮爭持，於136點到140點之間反覆未變。下周四(1月30日)美國聯儲局公佈議息結果，1月24日美國總統特朗普表示要求立即減息，料息口將繼續下調，而且近日中美關係稍為緩和，期望農曆新年後二手成交逐漸回升，樓市可以順利進入季節性旺市，相信2月下旬公佈的樓價將會有更明確方向。

今年樓價暫升 0.65%

CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2025年樓價暫時累升0.65%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.97%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.60%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.14%。1月20日美國總統特朗普正式上場，對華關稅措施仍在討論中，1月24日沙田大圍美田路的住宅用地截標，對本地二手樓價的影響將於2025年2月中旬公布的CCL才開始反映。