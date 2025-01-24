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地產
2025-01-24 16:33:42

CCL連跌2周共0.52% 港島再挫逾1% 龍年全年跌幅收窄｜樓價走勢

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CCL連跌2周共0.52% 港島再挫逾1% 龍年全年跌幅收窄｜樓價走勢

CCL連跌2周共0.52% 港島再挫逾1% 龍年全年跌幅收窄｜樓價走勢

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.53點，按周微跌0.08%，是12日筲箕灣傲華減價重推50伙及恒指失守2萬點收市當周的市況。新盤低價促銷，二手樓價繼續受壓，加上港股波動，市場觀望氣氛濃厚，成交稀疏，CCL連跌2周共0.52%

楊明儀續指，CCL連續12周於138點上下窄幅橫行，料新春前走勢仍然牛皮爭持，於136點到140點之間反覆未變。下周四(130)美國聯儲局公佈議息結果，124日美國總統特朗普表示要求立即減息，料息口將繼續下調，而且近日中美關係稍為緩和，期望農曆新年後二手成交逐漸回升，樓市可以順利進入季節性旺市，相信2月下旬公佈的樓價將會有更明確方向。

今年樓價暫升0.65%

CCL仍處於逾8年低位，在20169月底水平徘徊，2025年樓價暫時累升0.65%。指數較20249月首次減息前135.86點低位升1.97%，較20218191.34點歷史高位跌27.60%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.14%120日美國總統特朗普正式上場，對華關稅措施仍在討論中，124日沙田大圍美田路的住宅用地截標，對本地二手樓價的影響將於20252月中旬公布的CCL才開始反映。

中原料CCL新春前走勢仍然牛皮爭持，於136點到140點之間反覆未變。

中原料CCL新春前走勢仍然牛皮爭持，於136點到140點之間反覆未變。

樓價連跌3 今年望止跌回穩

回顧農曆年樓價走勢，龍年最後一周公佈的CCL138.53點，與兔年最後一周的145.12點相比，龍年全年樓價下跌4.54%。樓價連跌3年，但跌幅逐年顯著收窄，2022年虎年跌15.09%2023年兔年跌8.08%2024年龍年跌4.54%。隨著息口持續回落，如美國對華未有重大不利措施，展望2025年乙巳蛇年樓價可以止跌回穩。

本周中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass138.90點，按周跌0.08%CCL(中小型單位)137.76點，按周跌0.09%CCL(大型單位)142.34點，按周跌0.08%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌0.73%0.61%0.12%CCL Mass處於20169月中水平，而CCL(中小型單位)CCL(大型單位)同樣處於20169月底水平。

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四區樓價連續2周三跌一升。

四區樓價連續2周三跌一升。

四區樓價連續2周三跌一升。港島CCL_Mass140.48點，按周跌1.36%，連跌2周共1.83%。新界西CCL_Mass126.55點，按周跌0.53%，連跌4周共1.74%。九龍CCL_Mass133.64點，按周跌0.06%，連跌2周共1.22%。新界東CCL_Mass153.36點，按周升2.29%，連升3周共3.36%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於20168月初、8月底、10月底及20172月中水平徘徊。

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