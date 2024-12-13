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地產
2024-12-13 16:32:35

CCL連跌2周共0.7% 近8年低位 分析：短期未見上升動力｜樓價走勢

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CCL連跌2周共0.7% 近8年低位 分析：短期未見上升動力｜樓價走勢

CCL連跌2周共0.7% 近8年低位 分析：短期未見上升動力｜樓價走勢

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二手樓價繼續下調，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.59點，按周跌0.57%，是1123日北角101 KINGS ROAD及元朗洪水橋滙都II首輪開售當周的市況。受新盤推盤及銷售減慢，中美關係未明朗，股市波動等因素影響，二手樓市成交淡靜，拉鋸局面未變，CCL連跌2周共0.70%。樓價繼續反覆，CCL仍將於136點到140點之間爭持，短期未見上升動力。

CCL處於逾8年低位未變，在20169月中水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.53%。指數較20249月首次減息前135.86點低位升1.27%，較20218191.34點歷史高位跌28.09%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.80%129日及12日中央政治局會議及中央經濟工作會議指出要穩住樓市股市，要實施一系列提振經濟政策，對本地二手樓價的影響將於20251月上旬公CCL才開始反映。

CCL處於逾8年低位未變，在2016年9月中水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.53%。

CCL處於逾8年低位未變，在2016年9月中水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.53%。

新界西終止5周升勢

四區樓價指數三跌一升。港島CCL_Mass137.61點，按周跌1.55%，結束2周連升。新界西CCL_Mass128.37點，按周跌0.82%，連升5周後回軟。九龍CCL_Mass132.55點，按周跌0.18%，連跌6周共2.75%。新界東CCL_Mass150.77點，按周升0.31%。港島及九龍指數分別於20166月中及8月底水平徘徊，而新界東及新界西指數同樣於201612月中水平徘徊。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.85點，按周跌0.58%CCL(中小型單位)136.63點，按周跌0.59%CCL(大型單位)142.31點，按周跌0.49%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌0.80%0.74%0.52%，指數處於20168月底、9月中及9月底水平。

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四區樓價指數三跌一升。

四區樓價指數三跌一升。

樓價年內累跌6.5%

2024年八大樓價指數計，CCL(大型單位)7.16%，新界西跌6.98%CCL6.53%，新界東累跌6.53%，九龍跌6.51% CCL Mass6.42%CCL(中小型單位)6.41%，港島跌5.53%

今天(13)公布的指數，根據2024122日至128日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在20241118日至1124日簽臨時買賣合約，是1121日港鐵東涌東站第一期物業發展項目截收33份意向書，1123日北角101 KINGS ROAD首輪推售157伙，以及元朗洪水橋滙都II首輪開售81伙當周的市況。

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