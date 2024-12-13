CCL連跌2周共0.7% 近8年低位 分析：短期未見上升動力｜樓價走勢

二手樓價繼續下調，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.59點，按周跌0.57%，是11月23日北角101 KINGS ROAD及元朗洪水橋滙都II首輪開售當周的市況。受新盤推盤及銷售減慢，中美關係未明朗，股市波動等因素影響，二手樓市成交淡靜，拉鋸局面未變，CCL連跌2周共0.70%。樓價繼續反覆，CCL仍將於136點到140點之間爭持，短期未見上升動力。

CCL處於逾8年低位未變，在2016年9月中水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.53%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.27%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.09%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.80%。12月9日及12日中央政治局會議及中央經濟工作會議指出要穩住樓市股市，要實施一系列提振經濟政策，對本地二手樓價的影響將於2025年1月上旬公布的CCL才開始反映。