CCL連跌2周共1.05% 創去年10月以來新低 中原：次季有望見底回升｜樓價走勢

樓市不確定因素增加，樓價繼續下探。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.02點，按周跌0.27%，是2月3日本港大型銀行維持最優惠利率不變及2月4日中國推出連串關稅反制措施當周的市況。減息預期落空，加上中美關係緊張，市場憂慮情緒升溫，CCL連跌2周共1.05%，創去年10月以來的17周新低。指數向下迫近2024年9月首次減息前135.86點低位，減息後樓價升幅收窄至只有0.85%。農曆新年後多個新盤低價促銷搶客，短期二手受壓情況未變。但部份大型新盤銷售不俗，加上財案降印花稅新措施可望刺激細價樓成交量增加，樓市氣氛改善，第二季CCL或有望逐步見底回升。

CCL 仍處於近 8 年半低位

楊明儀續指，CCL仍處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.45%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.39%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.20%。2月25日天水圍YOHO WEST PARKSIDE公布首張價單105伙，2月26日財政預算案放寬100元印花稅門檻至400萬元或以下物業，2月27日恒指一度重上24000點，2月28日長沙灣Belgravia Place 2期首輪發售148伙，3月1日九龍城南首及鴨脷洲Coasto首輪銷售181伙及60伙，元朗朗天峰次輪銷售121伙，對本地二手樓價的影響將於2025年3月下旬公布的CCL才開始反映。