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地產
2025-02-28 16:32:28

CCL連跌2周共1.05% 創去年10月以來新低 中原：次季有望見底回升｜樓價走勢

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CCL連跌2周共1.05% 創去年10月以來新低 中原：次季有望見底回升｜樓價走勢

CCL連跌2周共1.05% 創去年10月以來新低 中原：次季有望見底回升｜樓價走勢

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樓市不確定因素增加，樓價繼續下探。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.02點，按周跌0.27%，是23日本港大型銀行維持最優惠利率不變及24日中國推出連串關稅反制措施當周的市況。減息預期落空，加上中美關係緊張，市場憂慮情緒升溫，CCL連跌2周共1.05%，創去年10月以來的17周新低。指數向下迫近20249月首次減息前135.86點低位，減息後樓價升幅收窄至只有0.85%。農曆新年後多個新盤低價促銷搶客，短期二手受壓情況未變。但部份大型新盤銷售不俗，加上財案降印花稅新措施可望刺激細價樓成交量增加，樓市氣氛改善，第二季CCL或有望逐步見底回升。

 CCL仍處於近8年半低位

楊明儀續指，CCL仍處於近8年半低位，在20169月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.45%。指數較20218191.34點歷史高位跌28.39%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.20%225日天水圍YOHO WEST PARKSIDE公布首張價單105伙，226日財政預算案放寬100元印花稅門檻至400萬元或以下物業，227日恒指一度重上24000點，228日長沙灣Belgravia Place 2期首輪發售148伙，31日九龍城南首及鴨脷洲Coasto首輪銷售181伙及60伙，元朗朗天峰次輪銷售121伙，對本地二手樓價的影響將於20253月下旬公布的CCL才開始反映。

CCL仍處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.45%。

CCL仍處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.45%。

新界兩區樓價止跌回升

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.45點，按周跌0.30%CCL(中小型單位)136.40點，按周跌0.26%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌1.09%1.04%CCL(大型單位)140.09點，按周跌0.31%，連跌6周共1.70%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)分別處於20168月底、9月中及9月底水平。

四區樓價方面，港九市區跌，新界兩區升。九龍CCL_Mass134.07點，按周跌1.19%，跌幅21周以來最大，連跌2周共1.26%。港島CCL_Mass138.03點，按周跌0.73%，連跌2周共0.99%。新界東CCL_Mass149.32點，按周升0.18%，結束3周連跌。新界西CCL_Mass125.22點，按周升1.15%，升幅16周以來最大，指數上周急跌今周反彈。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於20167月初、9月中、10月初及10月中水平徘徊。

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四區樓價方面，港九市區跌，新界兩區升。

四區樓價方面，港九市區跌，新界兩區升。

今天(28)公布的指數，根據2025217日至223日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在202523日至29日簽臨時買賣合約，是23日本港大型銀行維持最優惠利率不變，24日中國推出連串關稅反制措施，26日北角皇都公布首張價單88伙當周的市況。

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