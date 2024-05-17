CCL連跌3周共0.54% 未跌穿撤辣前低位 新盤連環開售二手受壓｜樓價走勢

二手樓價跌勢未止。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.09點，按周跌0.14%，是4月27日何文田朗賢峯IIB期首輪沽清當周的市況。受到新盤連環開售影響，二手樓價持續受壓偏軟。CCL連跌3周共0.54%，連續5周企穩146點水平，未有跌穿撤辣前的143.02點低位，但亦尚未突破撤辣後的147.08點高位。撤辣後9周CCL五升四跌，累計升幅收窄至2.15%。相信短期樓價繼續反覆爭持，惟波幅將調低至144點到148點之間。

楊明儀續指，CCL仍處於逾7年低位未變，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.65%，較2023年4月168.40點高位跌13.25%，而2024年暫時跌0.76%。今周港股造好，恒指重上19,000點水平，5月18日元朗The YOHO Hub II次輪銷售213伙，對本地二手樓價的影響將於6月上旬公布的CCL才開始反映。