CCL連跌3周共0.54% 未跌穿撤辣前低位 新盤連環開售二手受壓｜樓價走勢

二手樓價跌勢未止。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.09點，按周跌0.14%，是4月27日何文田朗賢峯IIB期首輪沽清當周的市況。受到新盤連環開售影響，二手樓價持續受壓偏軟。CCL連跌3周共0.54%，連續5周企穩146點水平，未有跌穿撤辣前的143.02點低位，但亦尚未突破撤辣後的147.08點高位。撤辣後9周CCL五升四跌，累計升幅收窄至2.15%。相信短期樓價繼續反覆爭持，惟波幅將調低至144點到148點之間。
楊明儀續指，CCL仍處於逾7年低位未變，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.65%，較2023年4月168.40點高位跌13.25%，而2024年暫時跌0.76%。今周港股造好，恒指重上19,000點水平，5月18日元朗The YOHO Hub II次輪銷售213伙，對本地二手樓價的影響將於6月上旬公布的CCL才開始反映。
四區樓價二升二跌 新界西按周瀉1.33%
四區方面，港島CCL_Mass報146.14點，按周跌0.25%，指數於2016年9月中水平徘徊。新界西CCL_Mass報133.65點，按周跌1.33%，仍處於2017年3月初水平。新界東CCL_Mass報157.65點，按周升0.39%，於2017年3月底水平徘徊。九龍CCL_Mass報144.42點，按周升0.65%，於2017年1月中水平徘徊。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.63點，按周跌0.08%，連續5周企穩146點。CCL(中小型單位)報145.48點，按周跌0.10%，連續5周企穩145點。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌0.18%及0.26%，兩個指數繼續在2017年1月中水平徘徊。CCL(大型單位)報149.17點，按周跌0.37%，指數在2017年3月底水平徘徊。
本周逾半成分屋苑呎價下跌 美孚新邨險守1萬
138個成分屋苑中，有81個、即約59%屋苑調整實用呎價按月回落。當中本周呎價跌幅最多為薄扶林貝沙灣，急挫13.27%，報23,161元，另一跌幅逾一成單位屬十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，最新報12,631元，勁跌10.16%。本周指標屋苑呎價升幅最大則為荔枝角藍籌屋苑美孚新邨，呎價報10,738元，上漲10.94%。
今天(17日)公布的指數，根據2024年5月6日至5月12日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在2024年4月22日至4月28日簽臨時買賣合約，是4月27日何文田朗賢峯IIB期首輪260伙沽清當周的市況。