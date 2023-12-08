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地產
2023-12-08 16:55:30

CCL連跌3周共2.1% 重返150點水平 中原：料全年樓價跌約5%｜樓價指數

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CCL連跌3周共2.1% 重返150點水平 中原：料全年樓價跌約5%｜樓價指數

CCL連跌3周共2.1% 重返150點水平 中原：料全年樓價跌約5%｜樓價指數

二手樓價持續向下，中原城市領先指數CCL最新報150.71點，按周跌0.23%，連跌3周共2.1%；指數創350周、即逾6年半新低，重返20173月中時水平。

今年CCL暫挫3.87%，指數比今年4168.40點高位累跌10.5%，亦較20218191.34點歷史高位瀉21.23%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL距離2023年底目標148點，現時只差2.71點或1.8%，估計全年樓價跌約5%

楊明儀表示，本周港股下挫兼創13個月新低，以及周三(6)穆迪將香港評級展望下調至負面，對本地二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。至於下周四(14)美國聯儲局公布議息結果的影響，將於20241月上旬公布的CCL才開始反映。

CCL連跌3周共2.1% 重返150點水平 中原：料全年樓價跌約5%｜樓價指數

CCL最新報150.71點，按周跌0.23%，連跌3周共2.1%；指數創350周、即逾6年半新低，重返2017年3月中時水平。

港島樓價逆市靠穩

四區樓價三跌一升，新界東CCL_Mass166.21點，按周瀉1.24%。新界西CCL_Mass138.23點，按周回落0.18%。九龍CCL_Mass145.38點，按周降0.47%。新界東、新界西及九龍樓價齊跌3周，分別累跌2.02%2.33%1.76%，指數分別重返20175月、4月及1月時水平。而港島CCL_Mass152.46點，按周升1.08%，連跌2周後回升，惟指數仍處於20171月中時水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass151.12點，按周跌0.15%CCL(中小型單位)149.64點，按周降0.22%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌3周，分別累挫2.03%2.20%CCL(大型單位)156.08點，按周跌0.27%，連跌13周共7.27%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)分別重返20173月及5月時水平。

CCL連跌3周共2.1% 重返150點水平 中原：料全年樓價跌約5%｜樓價指數

四區樓價三跌一升，港島CCL_Mass報152.46點，按周升1.08%，連跌2周後回升。

今天(8)公布的指數，根據今年1127日至123日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在今年1113日至19日簽臨時買賣合約，是112日美國聯儲局和本地主要銀行暫停加息後第2周，以及119日港鐵東涌東站第一期項目流標後第1周的市況。

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