CCL連跌3周共2.1% 重返150點水平 中原：料全年樓價跌約5%｜樓價指數

楊明儀表示，本周港股下挫兼創13個月新低，以及周三(6日)穆迪將香港評級展望下調至負面，對本地二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。至於下周四(14日)美國聯儲局公布議息結果的影響，將於2024年1月上旬公布的CCL才開始反映。

今年CCL暫挫3.87%，指數比今年4月168.40點高位累跌10.5%，亦較2021年8月191.34點歷史高位瀉21.23%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL距離2023年底目標148點，現時只差2.71點或1.8%，估計全年樓價跌約5%。

港島樓價逆市靠穩

四區樓價三跌一升，新界東CCL_Mass報166.21點，按周瀉1.24%。新界西CCL_Mass報138.23點，按周回落0.18%。九龍CCL_Mass報145.38點，按周降0.47%。新界東、新界西及九龍樓價齊跌3周，分別累跌2.02%、2.33%及1.76%，指數分別重返2017年5月、4月及1月時水平。而港島CCL_Mass報152.46點，按周升1.08%，連跌2周後回升，惟指數仍處於2017年1月中時水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報151.12點，按周跌0.15%。CCL(中小型單位)報149.64點，按周降0.22%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累挫2.03%及2.20%。CCL(大型單位)報156.08點，按周跌0.27%，連跌13周共7.27%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)分別重返2017年3月及5月時水平。