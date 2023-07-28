CCL連跌3周後單周回穩 新界西表現最差 重返3月水平

二手樓價成功止跌，中原城市領先指數CCL最新報164.18點，按周微升0.2%，終止3周連跌走勢，惟仍為近22周次低，重返今年2月時水平。
CCL｜中原：二手買賣少 樓價短期反覆向下
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周指數是反映7月7日政府宣布放寬物業按揭成數當周的市況，而二手買賣持續稀少，整體樓價短期反覆向下，CCL第三季目標是163點水平，現時相差0.72%。
楊明儀表示，利率高企，影響CCL由今年高位168.40點逐步調整回軟，近15周累跌2.51%。7月27日美國聯儲局加息0.25厘，本港主要銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，對香港二手樓價的影響將於8月下旬公布的CCL才開始反映。
CCL｜大型單位指數連跌5周
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.09點，按周增0.41%。CCL(中小型單位)報163.50點，按周升0.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束3周連跌，但指數分別重返今年3月及2月時水平。CCL(大型單位)報167.67點，按周跌0.29%，連跌5周共1.55%，指數創6周新低。
CCL｜港九樓價按周回升 新界兩區回軟
四區方面，港九樓價齊單周回升，新界兩區齊跌。港島CCL_Mass報166.88點，按周上揚1.75%，連跌3周後反彈。九龍CCL_Mass報159.72點，按周升0.19%，終止4周連跌。新界東CCL_Mass報178.57點，按周跌0.08%，連升2周後回軟。新界西CCL_Mass報151.39點，按周挫0.35%，連跌2周共0.92%，指數創20周新低，重返今年3月時水平。
2023年計，CCL累升4.73%，CCL Mass漲5.62%，CCL(中小型單位)升5.66%，CCL(大型單位)升0.61%。港島及九龍分別上揚7.04%及5.93%，新界東漲5.03%，新界西升4.11%。
CCL｜超過七成指標屋苑呎價按月下跌 嘉湖山莊挫8.8%
138個成分屋苑中，有99個或近72%屋苑本周調整實用呎價按月下跌。本周表現齊跌的新界東及新界西，跌幅較大屋苑包括天水圍嘉湖山莊，挫8.8%；大埔中心及沙田中心齊下滑6%；元朗采葉庭亦跌4.8%。至於表現較好的港島及九龍，升幅較大屋苑包括長沙灣昇悅居及泓景臺、堅尼地城泓都，齊漲超過4%；薄扶林置富花園升3.1%。
今天(28日)公布的指數，根據今年7月17日至23日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年7月3日至9日簽臨時買賣合約，是今年7月7日政府放寬物業按揭成數當周的市況。