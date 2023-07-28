CCL連跌3周後單周回穩 新界西表現最差 重返3月水平

二手樓價成功止跌，中原城市領先指數CCL最新報164.18點，按周微升0.2%，終止3周連跌走勢，惟仍為近22周次低，重返今年2月時水平。

CCL ｜中原：二手買賣少 樓價短期反覆向下

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周指數是反映7月7日政府宣布放寬物業按揭成數當周的市況，而二手買賣持續稀少，整體樓價短期反覆向下，CCL第三季目標是163點水平，現時相差0.72%。

楊明儀表示，利率高企，影響CCL由今年高位168.40點逐步調整回軟，近15周累跌2.51%。7月27日美國聯儲局加息0.25厘，本港主要銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，對香港二手樓價的影響將於8月下旬公布的CCL才開始反映。

CCL ｜大型單位指數連跌 5 周

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.09點，按周增0.41%。CCL(中小型單位)報163.50點，按周升0.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束3周連跌，但指數分別重返今年3月及2月時水平。CCL(大型單位)報167.67點，按周跌0.29%，連跌5周共1.55%，指數創6周新低。