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地產
2024-08-23 16:35:31

CCL連跌3周 年內累挫近6% 兩區樓價跌破大市｜樓價走勢

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CCL連跌3周 年內累挫近6% 兩區樓價跌破大市｜樓價走勢

CCL連跌3周 年內累挫近6% 兩區樓價跌破大市｜樓價走勢

減息消息暫未落實，二手樓價仍呈拉鋸局面。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.61點，按周跌0.41%，是81日美國維持利率不變當周的市況。受9月減息在望的利好消息刺激，樓市氣氛正面。惟二手仍陷於拉鋸局面，樓價繼續調整，CCL連跌3周共1.77%，向下迫近短期目標138點，只要再跌0.61點或0.44%便達到。

本周CCL創近8年、412周新低，重返20169月底時水平，2024年累跌5.84%。指數較20218191.34點歷史高位跌27.56%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.08%823日金管局宣布成立中小企融資專責小組，主要銀行承諾會在2星期取得物業按揭審批結果，及824日鰂魚涌FINNIE首輪公開發售60伙，對本地二手樓價的影響將於9月中旬公布的CCL才開始反映。

CCL連跌3周 年內累挫近6% 兩區樓價跌破大市｜樓價走勢

本周CCL創近8年、412周新低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌5.84%。

港島樓價創逾8年新低

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass139.00點，按周跌0.47%CCL(中小型單位)137.68點，按周跌0.52%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌2周，同樣累跌1.79%，均創近8年新低，重返20169月中及9月底水平。CCL(大型單位)143.25點，按周微升0.08%，連跌2周後回穩，繼續處於20171月中的逾7年半低位。

四區樓價方面，港島CCL_Mass136.61點，按周跌0.97%，連跌3周共2.94%，指數創20166月中後新低。新界西CCL_Mass128.01點，按周跌0.94%，連跌2周共1.45%，指數創201612月中後新低。新界東CCL_Mass152.54點，按周跌0.40%，指數創20172月中後新低。九龍CCL_Mass135.87點，按周升0.18%，指數上周大跌後今周回穩，繼續處於20169月底低位。

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CCL連跌3周 年內累挫近6% 兩區樓價跌破大市｜樓價走勢

2024年計，八大樓價指數中，以新界西跌幅最大，累跌7.24%。

新界西跌幅最大達7.24%

2024年計，八大樓價指數中，以新界西跌幅最大，累跌7.24%CCL(大型單位)6.55%，港島跌6.22%CCL5.84%CCL(中小型單位)5.69%CCL Mass5.63%，新界東跌5.43%，九龍跌4.17%

今天(23)公布的指數，根據2024812日至818日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2024729日至84日簽臨時買賣合約，是81日美國聯儲局連續8次會議維持利率不變，及本地主要銀行宣佈維持最優惠利率不變當周的市況。

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