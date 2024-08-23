CCL連跌3周 年內累挫近6% 兩區樓價跌破大市｜樓價走勢

減息消息暫未落實，二手樓價仍呈拉鋸局面。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.61點，按周跌0.41%，是8月1日美國維持利率不變當周的市況。受9月減息在望的利好消息刺激，樓市氣氛正面。惟二手仍陷於拉鋸局面，樓價繼續調整，CCL連跌3周共1.77%，向下迫近短期目標138點，只要再跌0.61點或0.44%便達到。

本周CCL創近8年、412周新低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌5.84%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.56%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.08%。8月23日金管局宣布成立中小企融資專責小組，主要銀行承諾會在2星期取得物業按揭審批結果，及8月24日鰂魚涌FINNIE首輪公開發售60伙，對本地二手樓價的影響將於9月中旬公布的CCL才開始反映。