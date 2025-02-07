CCL連跌3周 減息周期以來首次 中原：期望預算案後樓價有突破｜樓價走勢

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報138.34點，按周跌0.14%，撇除上周因新春假期指數暫停，CCL連續3周下跌，是去年9月減息周期以來首次出現，累挫0.65%，反映農曆新年前，二手成交淡靜，CCL連續14周於138點上下窄幅橫行。

CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2025年樓價暫時累升0.51%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.83%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.70%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.27%。楊明儀表示，上月30日美國聯儲局維持利率不變，本月2日美國落實對中國進口商品加徵10%關稅，本月3日滙豐、中銀香港(2388)、恒生銀行(011)及渣打宣布港元最優惠利率維持不變，本月4日中國推出連串關稅反制措施，本月6日北角「皇都」公布首張價單88伙，對本地二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。

CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌3周，分別累挫0.89%、0.75%及0.24%。CCL Mass仍處於2016年9月中水平，而CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)同樣處於2016年9月底水平。

今日(7日)公布的指數，根據今年1月27日至2月2日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年1月13日至19日簽臨時買賣合約，是1月15日將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」首輪開售138伙，1月18日屯門「黃金海灣」第2期「黃金海灣．珀岸」首輪價單銷售280伙當周的市況。