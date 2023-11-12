CCL連跌4周共2.18% 港島樓價急挫兼蒸發年內升幅｜樓價指數

二手樓價跌勢持續，中原城市領先指數CCL最新報153.59點，按周微跌0.05%，CCL連跌4周共2.18%，今周指數創342周、逾6年半新低，重返2017年4月中時水平。本周港島樓價亦告失守，蒸發年內升幅，即今年八大指數全部倒跌。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，是次指數是上月25日《施政報告》之前一周的市況。部分買家提早於《施政報告》前入市，二手成交略為增加。本周樓價跌幅雖收窄，惟跌勢未止，樓市「減辣」後料有助成交量回升，樓價卻未見有轉勢的條件。今年CCL暫倒跌2.03%，指數比今年4月168.40點高位累挫8.79%，亦較2022年12月156.37點低位跌1.78%。CCL持續向下迫近第四季目標148點，現時只差5.59點或3.64%。
楊明儀表示，上周四(9日)港鐵(066)東涌東站第一期項目未接任何標書，是2013年2月天水圍天榮站發展項目後逾10年來再度出現「零標書」港鐵項目，對香港樓價的影響將會在12月上旬公布的CCL才開始陸續反映。
港島樓價重返2017年1月中水平
四區樓價方面，港島CCL_Mass報155.40點，按周急瀉2.26%，連跌2周共2.33%。新界西CCL_Mass報141.14點，按周跌0.21%，連跌2周共1.80%。港島及新界西樓價，分別重返2017年1月中及5月底時水平。
至於九龍CCL_Mass報147.53點，按周升0.94%，連升2周共1.19%，但指數仍在2017年3月中水平徘徊。新界東CCL_Mass報167.94點，按周上揚1.42%，連跌3周後單周反彈。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報153.63點，按周跌0.08%。CCL(中小型單位)報152.47點，按周跌0.05%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累挫2.05%及1.99%，同創逾6年半新低，同樣重返2017年3月底時水平。CCL(大型單位)報159.18點，按周跌0.05%，連跌9周共5.43%，指數創逾6年新低，重返2017年10月底時水平。
2023年計，CCL挫2.03%，CCL Mass跌1.71%，CCL(中小型單位)下滑1.47%，CCL(大型單位)插4.49%，港島跌0.32%，九龍挫2.16%，新界東跌1.22%，新界西回落2.94%。
85%成分屋苑呎價按月回落 青怡花園急瀉13%
138個成分屋苑中，多達118個、即約85%屋苑調整實用呎價按月回落，青衣青怡花園跌勢最急，瀉13.9%，報11,202元；薄扶林貝沙灣及鴨脷洲深灣軒，分別下滑12.5%及11.3%，報24,041元及16,460元。另荃灣麗城花園亦跌10.3%，報9,750元。
藍籌屋苑沙田第一城逆市造好，呎價按月升8.3%，報13,074元；另一指標屋苑東涌映灣園亦漲5.5%，報11,381元。
上周五(10日)公布的指數，根據今年10月30日至11月5日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成的交易是在今年10月16日至22日簽臨時買賣合約，是9月27日財政司司長放風樓市或有望「減辣」後第3周，10月25日《施政報告》之前一周的市況。