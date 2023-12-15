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地產
2023-12-15 18:32:34

CCL連跌4周失150點關 年內高位累瀉近11%｜樓價指數

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CCL連跌4周失150點關 年內高位累瀉近11%｜樓價指數

CCL連跌4周失150點關 年內高位累瀉近11%｜樓價指數

二手樓價跌勢持續，CCL進一步跌穿150點水平。中原城市領先指數CCL最新報149.99點，按周跌0.48%，連跌4周共2.57%。指數創352周、逾6年半新低，重返20173月中時水平。今年CCL暫挫4.32%，指數比今年4168.40點高位累跌10.93%，亦較20218191.34點歷史高位瀉21.61%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周樓價指數是反映1120日天水圍「YOHO WEST」公布首張價單當周的市況，新盤低價推售，二手樓價持續受壓 。楊明儀表示，早前拆息創新高及港股急挫，將於本月下旬的CCL中反映，相信樓價走勢繼續向下。CCL只要再跌1.99點或1.33%，便到達148點年底目標，預期2023年全年樓價跌約5%。昨日(14)美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，美國並暗示明年將會減息0.75厘，對本地二手樓價的影響將於20241月上旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報150.29點，按周跌0.55%。CCL(中小型單位)報148.97點，按周下滑0.45%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累跌2.57%及2.64%。CCL(大型單位)報155.11點，按周挫0.62%，連跌14周共7.85%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)分別重返2017年2月底、3月初及5月中時水平。  2023年計，CCL跌4.32%，CCL Mass下滑3.85%，CCL(中小型單位)跌3.73%，CCL(大型單位)挫6.93%，港島瀉2.82%，九龍降4.57%，新界東跌2.54%，新界西挫4.94%。

中原城市領先指數CCL最新報149.99點，按周跌0.48%，連跌4周共2.57%。

四區樓價三跌一升 九龍區挫1%

四區樓價方面，九龍CCL_Mass143.89點，按周瀉1.02%。港島CCL_Mass151.51點，按周跌0.62%。新界東CCL_Mass165.70點，按周跌0.31%。九龍及新界東樓價齊跌4周，分別累跌2.77%2.32%

新界西逆市上升，新界西CCL_Mass138.24點，按周微升0.01%，連跌3周後回穩。

港島、九龍、新界東及新界西樓價指數，分別重返20171月初、1月中、5月初及4月中時水平。

CCL連跌4周失150點關 年內高位累瀉近11%｜樓價指數

港島、九龍、新界東及新界西樓價指數，分別重返2017年1月初、1月中、5月初及4月中時水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass150.29點，按周跌0.55%CCL(中小型單位)148.97點，按周下滑0.45%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌4周，分別累跌2.57%2.64%CCL(大型單位)155.11點，按周挫0.62%，連跌14周共7.85%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)分別重返20172月底、3月初及5月中時水平。

 2023年計，CCL4.32%CCL Mass下滑3.85%CCL(中小型單位)3.73%CCL(大型單位)6.93%，港島瀉2.82%，九龍降4.57%，新界東跌2.54%，新界西挫4.94%

CCL連跌4周失150點關 年內高位累瀉近11%｜樓價指數

138個成分屋苑中，九龍站凱旋門跌幅最大，挫18.85%報32,728元。

全港85%屋苑呎價回落 凱旋門急跌近兩成

138個成分屋苑中，有118個、即約85%屋苑調整實用呎價按月回落。九龍站凱旋門跌幅最大，挫18.85%32,728元。

至於港島區共33個成分屋苑下跌，鰂魚涌南豐新邨跌幅最顯著，瀉12.38%12,035元；西半山寶翠園下滑7.34%，報22,389元；鰂魚涌太古城及西營盤縉城峰分別跌6.64%6.95%，報14,755元和24,473元。新界區未見跌幅超過一成屋苑，大埔中心表現較差，跌近8%，至11,872元。

今天(15)公布的指數，根據今年124日至10日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成的交易是在今年1120日至26日簽臨時買賣合約，是1120日天水圍天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」公布首張價單當周的市況。

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