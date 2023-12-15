CCL連跌4周失150點關 年內高位累瀉近11%｜樓價指數

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周樓價指數是反映11月20日天水圍「YOHO WEST」公布首張價單當周的市況，新盤低價推售，二手樓價持續受壓 。楊明儀表示，早前拆息創新高及港股急挫，將於本月下旬的CCL中反映，相信樓價走勢繼續向下。CCL只要再跌1.99點或1.33%，便到達148點年底目標，預期2023年全年樓價跌約5%。昨日(14日)美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，美國並暗示明年將會減息0.75厘，對本地二手樓價的影響將於2024年1月上旬公布的CCL才開始反映。

二手樓價跌勢持續，CCL進一步跌穿150點水平。中原城市領先指數CCL最新報149.99點，按周跌0.48%，連跌4周共2.57%。指數創352周、逾6年半新低，重返2017年3月中時水平。今年CCL暫挫4.32%，指數比今年4月168.40點高位累跌10.93%，亦較2021年8月191.34點歷史高位瀉21.61%。

港島、九龍、新界東及新界西樓價指數，分別重返2017年1月初、1月中、5月初及4月中時水平。

四區樓價方面，九龍CCL_Mass報143.89點，按周瀉1.02%。港島CCL_Mass報151.51點，按周跌0.62%。新界東CCL_Mass報165.70點，按周跌0.31%。九龍及新界東樓價齊跌4周，分別累跌2.77%及2.32%。

港島、九龍、新界東及新界西樓價指數，分別重返2017年1月初、1月中、5月初及4月中時水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報150.29點，按周跌0.55%。CCL(中小型單位)報148.97點，按周下滑0.45%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累跌2.57%及2.64%。CCL(大型單位)報155.11點，按周挫0.62%，連跌14周共7.85%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)分別重返2017年2月底、3月初及5月中時水平。

全港 85% 屋苑呎價回落 凱旋門急跌近兩成

138個成分屋苑中，有118個、即約85%屋苑調整實用呎價按月回落。九龍站凱旋門跌幅最大，挫18.85%報32,728元。

至於港島區共33個成分屋苑下跌，鰂魚涌南豐新邨跌幅最顯著，瀉12.38%報12,035元；西半山寶翠園下滑7.34%，報22,389元；鰂魚涌太古城及西營盤縉城峰分別跌6.64%和6.95%，報14,755元和24,473元。新界區未見跌幅超過一成屋苑，大埔中心表現較差，跌近8%，至11,872元。

今天(15日)公布的指數，根據今年12月4日至10日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成的交易是在今年11月20日至26日簽臨時買賣合約，是11月20日天水圍天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」公布首張價單當周的市況。

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