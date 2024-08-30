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地產
2024-08-30 16:42:29

CCL連跌4周 按周再挫0.32% 中原：料9月底累跌約8%｜樓價走勢

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CCL連跌4周 按周再挫0.32% 中原：料9月底累跌約8%｜樓價走勢

CCL連跌4周 按周再挫0.32% 中原：料9月底累跌約8%｜樓價走勢

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二手樓價下調趨勢不變。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.17點，按周跌0.32%，是85日環球股市急挫當周的市況。股市大幅波動，樓價跌勢未止，CCL連跌4周共2.08%，指數已貼近138點目標。市場憧憬美國減息，相信議息前二手樓市維持拉鋸，短期樓價向下調整方向未變。9月底CCL有機會進一步下試136點水平，現時相差2.17點或1.57%。如果CCL跌至136點，今年首三季樓價將跌約8%。至於919日美國聯儲局公布議息結果的影響，將於10月中的CCL才會反映。

她續指，本周CCL續創近8413周新低，重返20169月底時水平，2024年累跌6.14%。指數較20218191.34點歷史高位跌27.79%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.39%829日何文田朗賢峯IIA期公布首張價單84伙，對本地二手樓價的影響將於9月下旬公CCL才開始反映。

CCL連跌4周 按周再挫0.32% 中原：料9月底累跌約8%｜樓價走勢

本周CCL續創近8年、413周新低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌6.14%。

新界西樓價逆市漲1.24%

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass134.17點，按周跌1.79%，連跌4周共4.67%，指數創20165月底後新低。新界東CCL_Mass151.29點，按周跌0.82%，連跌2周共1.22%，指數創20172月初後新低。九龍CCL_Mass136.51點，按周升0.47%，連升2周共0.66%，繼續處於20169月底低位。新界西CCL_Mass129.60點，按周升1.24%，連跌2周後回穩，指數於20172月中水平徘徊。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass138.80點，按周跌0.14%CCL(中小型單位)137.41點，按周跌0.20%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌1.93%1.98%CCL(大型單位)142.00點，按周跌0.87%。上述三個指數均創近8年新低，CCL Mass重返20169月中水平，CCL(中小型單位)(大型單位)同樣重返20169月底水平。

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CCL連跌4周 按周再挫0.32% 中原：料9月底累跌約8%｜樓價走勢

四區樓價二升二跌。

港島樓價年內跌幅逼近8%

2024年八大樓價指數計，港島跌7.89%CCL(大型單位)7.37%，新界東跌6.21%CCL6.14%，新界西跌6.09%CCL(中小型單位)5.88%CCL Mass5.77%，九龍跌3.72%

今天(30)公布的指數，根據2024819日至825日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有約七成的交易是在202485日至811日簽臨時買賣合約，是85日環球股市急挫當周的市況。

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