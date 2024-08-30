CCL連跌4周 按周再挫0.32% 中原：料9月底累跌約8%｜樓價走勢

二手樓價下調趨勢不變。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.17點，按周跌0.32%，是8月5日環球股市急挫當周的市況。股市大幅波動，樓價跌勢未止，CCL連跌4周共2.08%，指數已貼近138點目標。市場憧憬美國減息，相信議息前二手樓市維持拉鋸，短期樓價向下調整方向未變。9月底CCL有機會進一步下試136點水平，現時相差2.17點或1.57%。如果CCL跌至136點，今年首三季樓價將跌約8%。至於9月19日美國聯儲局公布議息結果的影響，將於10月中的CCL才會反映。

她續指，本周CCL續創近8年、413周新低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌6.14%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.79%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.39%。8月29日何文田朗賢峯IIA期公布首張價單84伙，對本地二手樓價的影響將於9月下旬公布的CCL才開始反映。