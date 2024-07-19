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地產
2024-07-19 16:35:06

CCL連跌5周共2.5% 中原：二手業主等待減息 議價幅度較窄｜樓價走勢

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CCL連跌5周共2.5% 中原：二手業主等待減息 議價幅度較窄｜樓價走勢

CCL連跌5周共2.5% 中原：二手業主等待減息 議價幅度較窄｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報140.89點，按周跌0.25%，連跌5周共2.51%，是622日屯門NOVO LAND3B期次輪銷售當周市況。發展商繼續以低價推售新盤，二手成交受壓，但CCL跌幅稍為收窄，前周跌0.69%，上周跌0.4%，本周跌0.25%。本周創近8407周新低，重返20169月底時的水平，2024年累跌4.29%。指數較20218191.34點歷史高位跌26.37%，較撤辣前的低位143.02點跌1.49%

聯儲局主席鮑威爾本周指，近期美國數據增強對通脹進一步回落的信心，市場預期最快9月減息，業主開始等待減息，議價幅度較窄。而屯門新盤大幅降價促銷貨尾凑效，相信發展商將繼續以貼二手價策略推盤，二手價量齊跌趨勢不變。717日新鴻基以6.19億元投得本財政年度首幅小瀝源住宅地，20日屯門黃金海灣‧意嵐首輪銷售188伙21日啟德柏蔚森III首輪價單銷售108伙，對本地二手樓價的影響將於8月上旬公CCL才開始反映。

CCL連跌5周共2.5% 中原：二手業主等待減息 議價幅度較窄｜樓價走勢

本周創近8年、407周新低，重返2016年9月底時的水平，2024年累跌4.29%。

港島樓價連跌3周後回升1.28%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass141.66點，按周跌0.10%CCL(中小型單位)140.40點，按周跌0.17%CCL(大型單位)143.37點，按周跌0.64%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊跌5周，分別累跌2.18%2.35%3.29%CCL MassCCL(中小型單位)齊創近8年新低，重返20169月底及10月初水平；CCL(大型單位)7年半新低，重返20171月中水平。

四區方面，三升一跌。新界東CCL_Mass155.44點，按周升1.52%，連升2周共1.73%，指數處於20173月初水平。港島CCL_Mass139.18點，按周升1.28%，連跌3周後反彈，指數於20167初水平。新界西CCL_Mass131.22點，按周升0.34%，終止2周連跌，指數繼續於20172月中水平。九龍CCL_Mass137.96點，按周跌2.22%，連升2周後回軟，指數重返201610月初水平。

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CCL連跌5周共2.5% 中原：二手業主等待減息 議價幅度較窄｜樓價走勢

四區方面，三升一跌，九龍CCL_Mass報137.96點，按周跌2.22%，連升2周後回軟，指數重返2016年10月初水平。

今天(19)公布的指數，根據202478日至714日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2024624日至630日簽臨時買賣合約，是628日屯門NOVO LAND3B期次輪銷售156伙當周的市況。

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