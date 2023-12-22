CCL連跌5周創7年新低 年內累瀉4.73% 新春前料下探146點｜樓價指數

二手樓價走勢繼續向下，中原城市領先指數CCL最新報149.36點，按周跌0.42%，指數創354周、近7年新低，重返2017年3月初時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周樓價指數是反映11月27日港元一個月同業拆息創16年新高及恒指失守萬七點當周的市況，利率維持高企，二手成交淡靜， CCL連跌5周共2.98%。今年CCL暫跌4.73%，指數比今年4月168.40點高位累跌11.31%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌21.94%。
楊明儀稱，CCL向下迫近年底目標148點，只差1.36點或0.91%，相信今年全年樓價跌約5%。新盤低價促銷及地價大跌的情況下，短期樓價走勢仍然疲弱，但息口見頂及明年可能減息，跌幅將略為收窄，估計明年新春前CCL進一步下試146點水平。本月19日政府公布「新資本投資者入境計劃」，對本地二手樓價的影響將於明年1月中旬公布的CCL才開始反映。
新界東及九龍樓價齊跌5周
四區樓價三跌一升，惟港島逆市微漲，港九市區樓價指數維持近7年低位，新界兩區則為逾6年半新低。港島CCL_Mass報152.00點，按周升0.32%。新界東CCL_Mass報162.36點，按周跌2.02%。新界西CCL_Mass報138.21點，按周跌0.02%。九龍CCL_Mass報143.62點，按周跌0.19%。新界東及九龍樓價齊跌5周，分別累跌4.29%及2.95%。
至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報149.76點，按周跌0.35%。CCL(中小型單位)報148.19點，按周跌0.52%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌5周，分別累跌2.91%及3.15%。CCL(大型單位)報155.19點，按周微升0.05%，連跌14周後回穩。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)分別重返2017年2月中、2月底及5月中時水平。
2023年計，CCL跌4.73%，CCL Mass挫4.19%，CCL(中小型單位)跌4.23%，CCL(大型單位)瀉6.88%，港島跌2.50%，九龍下滑4.75%，新界東跌4.50%，新界西跌4.96%。
九龍4個成分屋苑呎價按月跌逾一成
138個成分屋苑中，有107個、即約78%屋苑調整實用呎價按月回落。其中九龍區4個屋苑錄跌幅逾一成，跌幅最大的為調景嶺維景灣畔，跌11.56%至13,964元，其次為九龍站凱旋門下滑10.49%，報30,219元。另外，九龍灣淘大花園和九龍站漾日居各挫10.42%及10.11%，分別報11,394元和24,748元。港島區方面，亦有鰂魚涌南豐新邨跌11.35%報12,035元。
今天(22日)公佈的指數，根據今年12月11日至12月17日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在今年11月27日至12月3日簽臨時買賣合約，是11月27日港元一個月同業拆息創16年新高當周的市況。