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地產
2023-12-22 18:39:17

CCL連跌5周創7年新低 年內累瀉4.73% 新春前料下探146點｜樓價指數

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CCL連跌5周創7年新低 年內累瀉4.73% 新春前料下探146點｜樓價指數

CCL連跌5周創7年新低 年內累瀉4.73% 新春前料下探146點｜樓價指數

二手樓價走勢繼續向下，中原城市領先指數CCL最新報149.36點，按周跌0.42%，指數創354周、近7年新低，重返20173月初時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周樓價指數是反映1127日港元個月同業拆息創16年新高及恒指失守萬七點當周的市況，利率維持高企，二手成交淡靜， CCL連跌5周共2.98%。今年CCL暫跌4.73%，指數比今年4168.40點高位累跌11.31%，亦較20218191.34點歷史高位跌21.94%

楊明儀稱，CCL向下迫近年底目標148點，只差1.36點或0.91%，相信今年全年樓價跌約5%。新盤低價促銷及地價大跌的情況下，短期樓價走勢仍然疲弱，但息口見頂及明年可能減息，跌幅將略為收窄，估計明年新春前CCL進一步下試146點水平。本月19日政府公布「新資本投資者入境計劃」，對本地二手樓價的影響將於明年1月中旬公布的CCL才開始反映。

CCL連跌5周創7年新低 年內累瀉4.73% 新春前料下探146點｜樓價指數

中原城市領先指數CCL最新報149.36點，按周跌0.42%，指數創354周、近7年新低，重返2017年3月初時水平。

新界東及九龍樓價齊跌5 

四區樓價三跌一升，惟港島逆市微漲，港九市區樓價指數維持近7年低位，新界兩區則為逾6年半新低。港島CCL_Mass152.00點，按周升0.32%。新界東CCL_Mass162.36點，按周跌2.02%。新界西CCL_Mass138.21點，按周跌0.02%。九龍CCL_Mass143.62點，按周跌0.19%。新界東及九龍樓價齊跌5周，分別累跌4.29%2.95%

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass149.76點，按周跌0.35%CCL(中小型單位)148.19點，按周跌0.52%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌5周，分別累跌2.91%3.15%CCL(大型單位)155.19點，按周微升0.05%，連跌14周後回穩。CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)分別重返20172月中、2月底及5月中時水平。

2023年計，CCL4.73%CCL Mass4.19%CCL(中小型單位)4.23%CCL(大型單位)6.88%，港島跌2.50%，九龍下滑4.75%，新界東跌4.50%，新界西跌4.96%

CCL連跌5周創7年新低 年內累瀉4.73% 新春前料下探146點｜樓價指數

四區樓價三跌一升，惟港島逆市微漲，港九市區樓價指數維持近7年低位，新界兩區則為逾6年半新低。

九龍4個成分屋苑呎價按月跌逾一成

138個成分屋苑中，有107個、即約78%屋苑調整實用呎價按月回落。其中九龍區4個屋苑錄跌幅逾一成，跌幅最大的為調景嶺維景灣畔，跌11.56%13,964元，其次為九龍站凱旋門下滑10.49%，報30,219元。另外，九龍灣淘大花園和九龍站漾日居各挫10.42%10.11%，分別報11,394元和24,748元。港島區方面，亦有鰂魚涌南豐新邨跌11.35%12,035元。

今天(22)公佈的指數，根據今年1211日至1217日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在今年1127日至123日簽臨時買賣合約，是1127日港元個月同業拆息創16年新高當周的市況。

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