CCL連跌5周創7年新低 年內累瀉4.73% 新春前料下探146點｜樓價指數

二手樓價走勢繼續向下，中原城市領先指數CCL最新報149.36點，按周跌0.42%，指數創354周、近7年新低，重返2017年3月初時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周樓價指數是反映11月27日港元一個月同業拆息創16年新高及恒指失守萬七點當周的市況，利率維持高企，二手成交淡靜， CCL連跌5周共2.98%。今年CCL暫跌4.73%，指數比今年4月168.40點高位累跌11.31%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌21.94%。

楊明儀稱，CCL向下迫近年底目標148點，只差1.36點或0.91%，相信今年全年樓價跌約5%。新盤低價促銷及地價大跌的情況下，短期樓價走勢仍然疲弱，但息口見頂及明年可能減息，跌幅將略為收窄，估計明年新春前CCL進一步下試146點水平。本月19日政府公布「新資本投資者入境計劃」，對本地二手樓價的影響將於明年1月中旬公布的CCL才開始反映。