CCL連跌5周失守160點 重返1月水平 年內樓價升幅收窄至不足2%

楊明儀指，本周CCL已跌至低於160點水平，相信在銀行上調新造H按封頂息、9月13日啟德第2A區2號及3號住宅用地每呎樓面地價創新低、以及9月14日屯門新盤「凱和山」公布首張價折實最低呎價創同區新低的情況下，二手樓價繼續受壓下跌。上述事件對香港樓價的影響將會在10月上旬公布的CCL才開始陸續反映；估計CCL快將到達2022年12月156.37點低位，現時僅相差3.50點或2.19%。展望今年第四季CCL目標下試148點，除了蒸發2023年全年樓價升幅外，預料將較去年低位再跌約5%。

樓價跌勢加快，中原城市領先指數CCL最新報159.87點，按周跌1.19%，指數失守160點，創32周新低，重返今年1月時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，整體樓價跌勢未止，CCL連跌5周共3.36%，跌幅亦明顯加快，指數3周前跌0.09%，前周跌0.2%，上周跌0.38%，今周跌幅更擴大至1.19%。本周CCL比今年4月168.40點高位，近22周累瀉5.07%，今年整體樓價升幅收窄至1.98%。

四區樓價三跌一升。新界西CCL_Mass報145.61點，按周挫2.75%，連跌3周共5.02%。九龍CCL_Mass報153.00點，按周下滑1.91%，連跌2周共2.44%。新界西及九龍指數分別創36周及33周新低，同樣重返今年1月時水平。

近75%成分屋苑呎價按月回落 嘉湖山莊瀉15%失9千元

138個成分屋苑中，多達103個、即近75%屋苑調整實用呎價按月回落，新界西3個屋苑跌幅超過一成，其中天水圍嘉湖山莊急瀉15.3%，報8,901元；而青衣翠怡花園及深井浪翠園各挫10%及11%，報12,505元及9,416元。另元朗YOHO TOWN、東涌藍天海岸及屯門市廣場，跌幅介乎7%至9.2%。

至於藍籌屋苑鰂魚涌太古城下滑11.2%，報15,523元；九龍站擎天半島跌11.1%，至24,325元。

今天(15日)公布的指數，根據今年9月4日至10日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成半的交易是在今年8月21日至27日簽臨時買賣合約，是今年8月3日油塘新盤「親海駅II」公布首張價單後第3周的市況。

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