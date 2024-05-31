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地產
2024-05-31 17:39:25

CCL連跌5周逾2% 近蒸發撤辣後升幅 港島樓價創近8年新低｜樓價走勢

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CCL連跌5周逾2% 近蒸發撤辣後升幅 港島樓價創近8年新低｜樓價走勢

CCL連跌5周逾2% 近蒸發撤辣後升幅 港島樓價創近8年新低｜樓價走勢

二手樓價持續下跌，迫近撤辣前低位。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.78點，按周跌0.15%，創11周新低，是大型銀行取消按揭回贈及調高轉按息率及元朗The YOHO Hub II首輪沽清當周的市況。CCL連跌5周，為202312月底近21周以來再現，累跌共2.12%，指數進一步迫近撤辣前143.02點低位。撤辣後11CCL五升六跌，僅微升0.53%，差不多蒸發撤辣後所有升幅。受到新盤持續低價開售及銀行開始逐步收緊按揭打擊，二手交投放緩，樓價調整回軟。CCL短期目標6月底下試140點，現時相差3.78點或2.63%

楊明儀續指，CCL為逾7年半、394周次低，重返201611月初時的水平。今周指數較20218191.34點歷史高位跌24.86%，較20234168.40點高位跌14.62%，而2024年暫時累跌2.33%530日紅磡THE HADDON公布首張價單92伙，以及531日天水圍YOHO WEST推售151伙，對本地二手樓價的影響將於6月下旬公布的CCL才開始反映。

CCL連跌5周逾2% 近蒸發撤辣後升幅 港島樓價創近8年新低｜樓價走勢

中原城市領先指數CCL最新報143.78點，按周跌0.15%，創11周新低；連跌5周，為2023年12月底近21周以來再現，累跌共2.12%。

港島及新界東樓價跌穿撤辣前低位

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass144.61點，按周跌0.01%CCL(中小型單位)143.42點，按周跌0.12%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌4周，分別累跌1.55%1.67%，指數在201610月中及10月底水平徘徊。CCL(大型單位)145.64點，按周跌0.35%，連跌3周共2.73%，指數低於撤辣前148.21點低位，創逾7年新低，重返20171月底水平。

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四區方面，今周港島及新界東樓價續跌，並已跌穿撤辣前低位。港島CCL_Mass141.46點，按周跌2.35%，連跌3周共3.44%，指數創近8年新低，重返20168月底水平。新界東CCL_Mass155.37點，按周跌0.48%，指數創逾7年新低，重返20173月初水平。新界西CCL_Mass132.90點，按周升0.45%，連跌2周後回穩，於20172月底水平徘徊。九龍CCL_Mass143.65點，按周升1.67%，繼續於20171月初水平徘徊。

今天(31)公布的指數，根據2024520日至526日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在202456日至512日簽臨時買賣合約，是大型銀行取消按揭回贈及調高轉按息率和511日元朗The YOHO Hub II首輪沽清當周的市況。

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CCL連跌5周逾2% 近蒸發撤辣後升幅 港島樓價創近8年新低｜樓價走勢

港島CCL_Mass報141.46點，按周跌2.35%，連跌3周共3.44%，指數創近8年新低，重返2016年8月底水平。

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