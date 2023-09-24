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地產
2023-09-24 17:15:11

CCL連跌6周累瀉3.97% 新界西及大型單位率先蒸發年內升幅

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CCL連跌6周累瀉3.97% 新界西及大型單位率先蒸發年內升幅

CCL連跌6周累瀉3.97% 新界西及大型單位率先蒸發年內升幅

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報158.85點，按周跌0.64%，指數創33周新低，重返今年1月時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，二手成交萎縮，整體樓價持續向下，CCL連跌6周共3.97%。本周CCL比今年4168.40點高位，近23周累挫5.67%2023年整體樓價升幅收窄至1.33%

楊明儀指，921日美國聯儲局維持利率不變，而本地主要銀行亦維持最優惠利率不變，對香港樓價的影響將會在10月中旬公布的CCL才開始陸續反映。息口維持高企，樓價跌勢未止，本周八大樓價指數齊跌。CCL向下迫近202212156.37點低位，現時僅相差2.48點或1.56%CCL只要再跌10.85點或6.83%便到達第四季目標148點水平。

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CCL連跌6周累瀉3.97% 新界西及大型單位率先蒸發年內升幅

CCL最新報158.85點，按周跌0.64%，指數創33周新低，重返今年1月時水平。

四區樓價齊挫 新界東表現最差

四區表現全線向下，港島CCL_Mass162.95點，按周跌0.33%。九龍CCL_Mass151.79點，按周下滑0.79%，連跌3周共3.21%。新界東CCL_Mass172.12點，按周回落1.69%，連跌2周共2.66%。新界西CCL_Mass145.04點，按周挫0.39%，連跌4周共5.39%。九龍、新界東及新界西指數分別創34周、33周及37周新低，同樣重返今年1月時水平。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass158.68點，按周跌0.74%CCL(中小型單位)157.32點，按周挫0.73%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌6周，分別累瀉4.32%4.28%，兼同創34周新低，重返今年1月時水平。CCL(大型單位)166.40點，按周跌0.24%，連跌2周共1.14%，指數創19周新低，重返今年5月時水平。

今周新界西及大型單位樓價已率先蒸發今年升幅。2023年計，新界西跌0.26%CCL(大型單位)0.16%。其他指數的升幅亦愈來愈少，CCL1.33%CCL Mass1.52%CCL(中小型單位)1.67%，港島及九龍分別升4.52%0.67%，新界東上揚1.24%

CCL連跌6周累瀉3.97% 新界西及大型單位率先蒸發年內升幅

四區樓價表現全線向下，新界東按周回落1.69%，連跌2周共2.66%。

109個成分屋苑呎價按月回落 嘉湖山莊急插19%6年低

138個成分屋苑中，多達109個、即近79%屋苑調整實用呎價按月回落，其中天水圍嘉湖山莊急插19.2%，報8,507元，見6年新低；屯門邁亞美海灣及深井浪翠園分別大瀉11.2%10.1%，報10,320元及9,446元。

本周指數是根據今年9月11日至17日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年8月28日至9月3日簽臨時買賣合約，是今年8月3日油塘新盤「親海駅II」公布首張價單後第4周的市況。

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