CCL連跌6周累瀉3.97% 新界西及大型單位率先蒸發年內升幅

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報158.85點，按周跌0.64%，指數創33周新低，重返今年1月時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，二手成交萎縮，整體樓價持續向下，CCL連跌6周共3.97%。本周CCL比今年4月168.40點高位，近23周累挫5.67%，2023年整體樓價升幅收窄至1.33%。
楊明儀指，9月21日美國聯儲局維持利率不變，而本地主要銀行亦維持最優惠利率不變，對香港樓價的影響將會在10月中旬公布的CCL才開始陸續反映。息口維持高企，樓價跌勢未止，本周八大樓價指數齊跌。CCL向下迫近2022年12月156.37點低位，現時僅相差2.48點或1.56%。CCL只要再跌10.85點或6.83%便到達第四季目標148點水平。
四區樓價齊挫 新界東表現最差
四區表現全線向下，港島CCL_Mass報162.95點，按周跌0.33%。九龍CCL_Mass報151.79點，按周下滑0.79%，連跌3周共3.21%。新界東CCL_Mass報172.12點，按周回落1.69%，連跌2周共2.66%。新界西CCL_Mass報145.04點，按周挫0.39%，連跌4周共5.39%。九龍、新界東及新界西指數分別創34周、33周及37周新低，同樣重返今年1月時水平。
至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.68點，按周跌0.74%。CCL(中小型單位)報157.32點，按周挫0.73%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌6周，分別累瀉4.32%及4.28%，兼同創34周新低，重返今年1月時水平。CCL(大型單位)報166.40點，按周跌0.24%，連跌2周共1.14%，指數創19周新低，重返今年5月時水平。
今周新界西及大型單位樓價已率先蒸發今年升幅。2023年計，新界西跌0.26%，CCL(大型單位)跌0.16%。其他指數的升幅亦愈來愈少，CCL升1.33%，CCL Mass升1.52%，CCL(中小型單位)升1.67%，港島及九龍分別升4.52%及0.67%，新界東上揚1.24%。
109個成分屋苑呎價按月回落 嘉湖山莊急插19%見6年低
138個成分屋苑中，多達109個、即近79%屋苑調整實用呎價按月回落，其中天水圍嘉湖山莊急插19.2%，報8,507元，見6年新低；屯門邁亞美海灣及深井浪翠園分別大瀉11.2%及10.1%，報10,320元及9,446元。
本周指數是根據今年9月11日至17日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年8月28日至9月3日簽臨時買賣合約，是今年8月3日油塘新盤「親海駅II」公布首張價單後第4周的市況。