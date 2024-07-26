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地產
2024-07-26 17:12:45

CCL連跌6周 年內累挫4.35% 短期呈拉鋸局面｜樓價走勢

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CCL連跌6周 年內累挫4.35% 短期呈拉鋸局面｜樓價走勢

CCL連跌6周 年內累挫4.35% 短期呈拉鋸局面｜樓價走勢

二手樓價持續下跌，惟跌勢有所緩和。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報140.81點，按周微跌0.06%，連6周共2.57%，但跌幅為6周中最少，樓價連跌後回穩。是74日啟德柏蔚森I公布首張價單，創同區逾7年新低當周市況。一手搶去市場焦點， 二手成交淡静，部分業主不願低價出售，見租金持續上升而轉售為租，二手樓價呈拉鋸局面，料CCL短期於140點上下水平徘徊。

本周CCL創近8年、408周新低，重返20169月底時的水平，2024年累跌4.35%。指數較20218191.34點歷史高位跌26.41%，較撤辣前的低位143.02點跌1.55%。上週上嵐貨尾單位及黃金海灣‧意嵐首輪即日沽清，對上一次首輪沽清的樓盤，為5月初推售的元朗The YOHO Hub II，反映發展商仍須以低價促銷策略方奏效。26日啟德柏蔚森III次輪銷售53伙及27日屯門黃金海灣‧意嵐次輪銷售139伙，對本地二手樓價的影響將於8月中旬公布的CCL才開始反映。

CCL連跌6周 年內累挫4.35% 短期呈拉鋸局面｜樓價走勢

CCL指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.41%，較撤辣前的低位143.02點跌1.55%。

新界東樓價結束2連升 按周瀉1.51%

四區方面，三跌一升。新界東CCL_Mass153.10點，按周跌1.51%，結束2周連升，指數處於20172月中水平。新界西CCL_Mass131.07點，按周跌0.11%，指數維持20172月中時水平。港島CCL_Mass139.16點，按周微跌0.01%。九龍CCL_Mass137.99點，按周微升0.02%。港九指數今周靠穩，指數分別重返20167月初及10月初水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass141.24點，按周跌0.30%CCL(中小型單位)139.99點，按周跌0.29%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌6周，分別累跌2.47%2.64%，齊創近8年新低，雙雙重返20169月底水平。CCL(大型單位)144.97點，按周升1.12%。指數結束連跌5周，創7年半低位，重回20171月中水平。

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CCL連跌6周 年內累挫4.35% 短期呈拉鋸局面｜樓價走勢

四區方面，三跌一升，九龍CCL_Mass報137.99點，按周微升0.02%。

今天(26)公布的指數，根據2024715日至721日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有七成的交易是在202471日至77日簽臨時買賣合約，是74日啟德柏蔚森I公布首張價單當周的市況。

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