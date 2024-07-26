CCL連跌6周 年內累挫4.35% 短期呈拉鋸局面｜樓價走勢

二手樓價持續下跌，惟跌勢有所緩和。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報140.81點，按周微跌0.06%，連6周共2.57%，但跌幅為6周中最少，樓價連跌後回穩。是7月4日啟德柏蔚森I公布首張價單，創同區逾7年新低當周市況。一手搶去市場焦點， 二手成交淡静，部分業主不願低價出售，見租金持續上升而轉售為租，二手樓價呈拉鋸局面，料CCL短期於140點上下水平徘徊。

本周CCL創近8年、408周新低，重返2016年9月底時的水平，2024年累跌4.35%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.41%，較撤辣前的低位143.02點跌1.55%。上週上嵐貨尾單位及黃金海灣‧意嵐首輪即日沽清，對上一次首輪沽清的樓盤，為5月初推售的元朗The YOHO Hub II，反映發展商仍須以低價促銷策略方奏效。26日啟德柏蔚森III次輪銷售53伙及27日屯門黃金海灣‧意嵐次輪銷售139伙，對本地二手樓價的影響將於8月中旬公布的CCL才開始反映。