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地產
2024-01-05 17:25:44

CCL連跌7周累瀉4.37% 八大樓價指數齊跌 短期跌幅或收窄｜樓價走勢

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CCL連跌7周累瀉4.37% 八大樓價指數齊跌 短期跌幅或收窄｜樓價走勢

CCL連跌7周累瀉4.37% 八大樓價指數齊跌 短期跌幅或收窄｜樓價走勢

二手樓價跌勢持續，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報147.21點，按周跌0.93%，是反映1211日恒指一度失守萬六點關口及1214日美國連續第三次暫停加息當周的市況。港股走勢持續疲弱，打擊市場信心，而且二手樓市成交多為低價筍盤，影響整體樓價繼續下跌，今周八大樓價指數齊跌。CCL連跌7周共4.37%，創359周、近7年新低，重返20172月中時水平，指數比20234168.40點高位累跌12.58%，亦較20218191.34點歷史高位跌23.06%

楊明儀表示，昨天4日）發展局公布今季不推私樓住宅及商業地皮招標，對本地二手樓價的影響將於本月下旬公CCL才開始反映。隨著息口見頂及憧憬減息，加上政府推出一系列措施救市，有買家趁低加快入市，近期二手成交增加，短期樓價跌幅可能收窄。展望今年新春前CCL目標下試146點，現時只差1.21點或0.82%

CCL連跌7周累瀉4.37% 八大樓價指數齊跌 短期跌幅或收窄｜樓價走勢

中原城市領先指數CCL最新報147.21點，按周跌0.93%。

港島表現最曳按周挫2.71%

四區指數本周齊跌，港島CCL_Mass145.67點，按周跌2.71%，重返20169月中時水平。新界西CCL_Mass138.00點，按周跌1.39%，重返20174月初時水平。九龍CCL_Mass141.78點，按周跌0.36%，重返20171月初時水平。新界東CCL_Mass161.30點，按周跌0.02%，重返20173月底時水平。新界東及九龍樓價齊跌7周，分別累跌4.91%4.20%，港島樓價連跌2周共4.16%

CCL連跌7周累瀉4.37% 八大樓價指數齊跌 短期跌幅或收窄｜樓價走勢

新界東及九龍樓價齊跌7周，分別累跌4.91%及4.20%，港島樓價連跌2周共4.16%。

CCL MassCCL(中小型單位)齊跌7

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass147.30點，按周跌1.14%CCL(中小型單位)145.99點，按周跌1.10%CCL(大型單位)153.29點，按周跌0.16%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌7周，分別累跌4.51%4.59%，重返20171月中及1月底時水平。CCL(大型單位)連跌2周共1.22%，重返20175月中時水平。

以正式買賣合約日期計，指數與2022年底相比，2023年全年CCL6.37%CCL Mass6.25%CCL(中小型單位)6.04%CCL(大型單位)7.77%，港島跌6.96%，九龍下滑6.91%，新界東跌5.91%，新界西跌4.80%

今天(5)的指數，根據25日至31日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有六成的交易是在11日至17日簽臨時買賣合約，是11日恒生指數一度失守16,000點關口兼創近13個月新低當周，以及14日美國聯儲局連續第三次暫停加息當周的市況。

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