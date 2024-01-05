CCL連跌7周累瀉4.37% 八大樓價指數齊跌 短期跌幅或收窄｜樓價走勢

二手樓價跌勢持續，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報147.21點，按周跌0.93%，是反映12月11日恒指一度失守萬六點關口及12月14日美國連續第三次暫停加息當周的市況。港股走勢持續疲弱，打擊市場信心，而且二手樓市成交多為低價筍盤，影響整體樓價繼續下跌，今周八大樓價指數齊跌。CCL連跌7周共4.37%，創359周、近7年新低，重返2017年2月中時水平，指數比2023年4月168.40點高位累跌12.58%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌23.06%。

楊明儀表示，昨天（4日）發展局公布今季不推私樓住宅及商業地皮招標，對本地二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。隨著息口見頂及憧憬減息，加上政府推出一系列措施救市，有買家趁低加快入市，近期二手成交增加，短期樓價跌幅可能收窄。展望今年新春前CCL目標下試146點，現時只差1.21點或0.82%。