CCL連跌8周共5.22% 近乎蒸發今年升幅 一區樓價率先見2017年後新低

二手樓價未止跌，中原城市領先指數CCL最新報156.79點，按周跌0.84%，指數創40周新低，重返2022年12月底時水平。本周指數是反映9月13日啟德第2A區2號及3號住宅用地批出呎價創同區9年半新低，以及9月14日屯門凱和山公布首張價單當周的市況。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌8周共5.22%，比今年4月168.40點高位，近25周累跌6.89%，2023年整體樓價升幅收窄至只有0.01%，升幅近乎完全被蒸發。 CCL 向下貼近 2022 年低位 楊明儀稱，今周八大樓價指數齊跌，是近14周內第3次。現時CCL距離2022年12月156.37點低位，只差0.42點或0.27%。預期CCL跌穿自己低位後，將進一步下試第四季目標148點水平。市場憧憬本月25日《施政報告》政府有機會減辣，短期二手交投接近停頓，對香港樓價的影響將會在10月下旬公布的CCL才開始陸續反映。