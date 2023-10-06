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地產
2023-10-06 16:32:48

CCL連跌8周共5.22% 近乎蒸發今年升幅 一區樓價率先見2017年後新低

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CCL連跌8周共5.22% 近乎蒸發今年升幅 一區樓價率先見2017年後新低

CCL連跌8周共5.22% 近乎蒸發今年升幅 一區樓價率先見2017年後新低

二手樓價未止跌，中原城市領先指數CCL最新報156.79點，按周跌0.84%，指數創40周新低，重返202212月底時水平。本周指數是反映913日啟德第2A2號及3號住宅用地批出呎價創同區9年半新低，以及914日屯門凱和山公布首張價單當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌8周共5.22%，比今年4168.40點高位，近25周累跌6.89%2023年整體樓價升幅收窄至只有0.01%，升幅近乎完全被蒸發。

CCL向下貼近2022年低位

楊明儀稱，今周八大樓價指數齊跌，是近14周內第3次。現時CCL距離202212156.37點低位，只差0.42點或0.27%。預期CCL跌穿自己低位後，將進一步下試第四季目標148點水平。市場憧憬本月25日《施政報告》政府有機會減辣，短期二手交投接近停頓，對香港樓價的影響將會在10月下旬公布的CCL才開始陸續反映。

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CCL連跌8周共5.22% 近乎蒸發今年升幅 一區樓價率先見2017年後新低

本周四區樓價齊跌。

新界西樓價跌幅顯著

四區方面，新界西CCL_Mass143.76點，按周瀉1.73%。新界西樓價除已蒸發今年升幅外，亦率先跌破自己上次低位，較2022年底至2023年初的144.96點低位跌0.83%，指數創逾6年新低，重返20177月初時水平。

港島CCL_Mass159.54點，按周挫1.59%，連跌3周共2.42%，指數重返今年1月初時水平。九龍CCL_Mass150.05點，按周回落0.34%，連跌5周共4.32%，指數重返202212月中時水平。新界東CCL_Mass168.73點，按周跌0.17%，連跌4周共4.58%，指數重返今年1月底時水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass156.34點，按周挫0.96%CCL(中小型單位)155.05點，按周跌0.92%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌8周，分別累瀉5.73%5.66%，兼齊重返202212月底時水平。CCL(大型單位)165.32點，按周下降0.5%，連跌4周共1.78%，指數重返今年4月底時水平。

八大樓價指數中，有一半已蒸發今年升幅。2023年計，新界西挫1.14%，新界東跌0.75%，九龍回落0.48%CCL(大型單位)0.8%。現只餘CCLCCL MassCCL(中小型單位)及港島尚有升幅，分別上升0.01%0.02%0.2%2.33%

CCL連跌8周共5.22% 近乎蒸發今年升幅 一區樓價率先見2017年後新低

新界西樓價除已蒸發今年升幅外，亦率先跌破自己上次低位，較2022年底至2023年初的144.96點低位跌0.83%，指數創逾6年新低，重返2017年7月初時水平。(資料圖片)

今天(6)公布的指數，根據今年925日至101日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在今年911日至17日簽臨時買賣合約，是913日啟德第2A2號及3號住宅用地以53.5億元批出，以及914日屯門「凱和山」公布首張價單當周的市況。

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CCL連跌8周共5.22% 近乎蒸發今年升幅 一區樓價率先見2017年後新低

中原城市領先指數CCL最新報156.79點，按周跌0.84%，指數創40周新低，重返2022年12月底時水平。

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