CCL重回146.35點 按周升1.01% 仍處逾7年低位料反覆爭持｜樓價走勢

二手樓價表現反覆。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.35點，按周升1.01%，是復活節長假及黃竹坑港島南岸Blue Coast公布首張價單當周的市況。新盤連環減價搶客，但二手業主議價幅度不大，買家與業主陷入拉鋸局面，CCL上周跌今周升，短期樓價走勢反覆爭持。相信CCL將繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，暫時未有明顯向上或向下的訊號。

楊明儀續指，CCL雖比撤辣前的143.02點低位為高，但仍處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.51%，較2023年4月168.40點高位跌13.09%，而2024年則累跌0.58%。現時CCL距離150點目標，相差3.65點或2.49%。4月17日何文田朗賢峯IIB期公布首張價單115伙，及有大型銀行將二手及非按保的物業按揭現金回贈削減至零並收緊審批，4月20日將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS首輪銷售168伙，對本地二手樓價的影響將於5月上旬公布的CCL才開始反映。