熱門搜尋:
七人欖球 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-04-05 16:51:45

CCL首季僅跌0.09% 撤辣後連升3周 中原：確認樓價見底回穩｜樓價指數

分享：
CCL首季僅跌0.09% 撤辣後連升3周 中原：確認樓價見底回穩｜樓價指數

CCL首季僅跌0.09% 撤辣後連升3周 中原：確認樓價見底回穩｜樓價指數

撤辣後二手樓價維持升勢，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報147.08點，按周升0.84%，是撤辣免壓測後第2周的市況。樓市成交暢旺，CCL連升3周共2.84%，確認樓價已經見底回穩，擺脫撤辣前143.02點低位，2024年跌幅明顯收窄到只有0.09%。第二季CCL目標上望150點，將較143.02點低位升約5%，即重返202312月初時的水平，現時相差2.92點或1.99%。發展商繼續維持低價策略推售新盤，搶去市場焦點，影響短期二手樓價走勢有機會出現反覆爭持，未來CCL可能於145點到150點之間窄幅徘徊。

楊明儀續指，CCL仍處於逾7年低位，在20172月中水平徘徊，較20218191.34點歷史高位跌23.13%，較20234168.40點高位跌12.66%。黃竹坑港島南岸第3BBlue Coast收票理想，並將於46日首輪開售422伙，對本地二手樓價的影響將於4月下旬公布的CCL才開始反映。

CCL首季僅跌0.09% 撤辣後連升3周 中原：確認樓價見底回穩｜樓價指數

中原城市領先指數CCL最新報147.08點，按周升0.84%。

港島樓價按周升2.3%最多 九龍樓價回軟

四區樓價三升一跌，各自反覆回穩。港島CCL_Mass147.12點，按周升2.30%，升幅為58周以來最大，連升2周共2.76%，仍於20169月初水平徘徊。新界西CCL_Mass135.81點，按周升1.99%，升幅為46周以來最大，連升3周共3.74%，仍處於20173月中水平。新界東CCL_Mass159.83點，按周升1.29%，升幅為21周以來最大，繼續於20173月底水平徘徊。九龍CCL_Mass143.04點，按周跌0.43%，連升2周後回軟，仍在20171月初水平徘徊。

CCL首季僅跌0.09% 撤辣後連升3周 中原：確認樓價見底回穩｜樓價指數

九龍CCL_Mass報143.04點，按周跌0.43%。

CCL(大型單位)逆市瀉0.2%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass147.30點，按周升1.11%，升幅是55周以來最大。CCL(中小型單位)146.23點，按周升1.06%CCL MassCCL(中小型單位)齊升3周，分別累升2.94%3.09%，同樣擺脫撤辣前低位，但指數仍在20171月中及1月底水平徘徊。CCL(大型單位)151.38點，按周跌0.20%，指數在20174月初水平徘徊。

以正式買賣合約日期計，指數與2023年底相比，2024年第一季CCL0.09%CCL Mass無升跌，CCL(中小型單位)0.16%CCL(大型單位)1.25%，港島升1.00%，九龍升0.89%，新界東跌0.91%，新界西跌1.59%

今天(5)的指數，根據2024325日至331日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2024311日至317日簽臨時買賣合約，是228日財政預算案後第2周的市況。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受