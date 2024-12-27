CCL 按周跌0.73% 減息後最大跌幅 新界西樓價連升2周｜二手市況

二手樓價表現反覆，跌幅再次擴大。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.15點，按周跌0.73%，跌幅為12周以來最大，是11月26日特朗普威脅明年1月上任後將簽署行政命令，加徵中國進口貨物關稅的次周，及12月4日金管局推出樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排當周的市況。 減息後升幅收窄至1%內 楊明儀續指，今周為9月首次減息後的第12周，期間CCL七升五跌，較減息前低位135.86點僅升0.95%。早前減息後，CCL最多曾累升2.16%，惟二手交投持續淡靜，樓價上升動力不足，升幅逐步收窄至少於1%。CCL連續8周於138點上下徘徊，短期走勢繼續反覆爭持未變。 CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月中水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.83%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.32%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.10%。12月25至26日聖誕節長假期，對本地二手樓價的影響將於2025年1月中旬公布的CCL才開始反映。