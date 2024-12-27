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地產
2024-12-27 16:37:20

CCL 按周跌0.73% 減息後最大跌幅 新界西樓價連升2周｜二手市況

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CCL 按周跌0.73% 減息後最大跌幅 新界西樓價連升2周｜二手市況

CCL 按周跌0.73% 減息後最大跌幅 新界西樓價連升2周｜二手市況

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二手樓價表現反覆，跌幅再次擴大。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.15點，按周跌0.73%，跌幅為12周以來最大，是1126日特朗普威脅明年1月上任後將簽署行政命令，加徵中國進口貨物關稅的次周，及124日金管局推出樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排當周的市況。

減息後升幅收窄至1%內

楊明儀續指，今周為9月首次減息後的第12周，期間CCL七升五跌，較減息前低位135.86點僅升0.95%。早前減息後，CCL最多曾累升2.16%，惟二手交投持續淡靜，樓價上升動力不足，升幅逐步收窄至少於1%CCL連續8周於138點上下徘徊，短期走勢繼續反覆爭持未變。

CCL仍處於逾8年低位，在20169月中水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.83%。指數較20218191.34點歷史高位跌28.32%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.10%122526日聖誕節長假期，對本地二手樓價的影響將於20251月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市領先指數CCL最新報137.15點，按周跌0.73%，跌幅為12周以來最大。

中原城市領先指數CCL最新報137.15點，按周跌0.73%，跌幅為12周以來最大。

九龍樓價創逾8年新低

四區樓價指數，三跌一升。港島CCL_Mass136.34點，按周跌1.26%。九龍CCL_Mass132.23點，按周跌1.14%，指數創逾8年新低，重返20168月底水平。新界東CCL_Mass148.86點，按周跌0.71%，連跌2周共1.27%。新界西CCL_Mass128.79點，按周升0.30%，連升2周共0.33%。港島、新界東及新界西指數，分別於20166月中、10月初及12月中水平徘徊。

 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.21點，按周跌0.76%CCL(中小型單位)136.21點，按周跌0.75%CCL(大型單位)141.82點，按周跌0.61%CCL MassCCL(中小型單位)齊處於20168月底水平，而CCL(大型單位)則處於20169月底水平。

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四區樓價指數，三跌一升。

四區樓價指數，三跌一升。

全年樓價累跌6.83%

以公布日期計，2024年全年CCL累跌6.83%CCL Mass6.85%CCL(中小型單位)6.70%CCL(大型單位)7.48%，港島跌6.40%，九龍跌6.74%，新界東跌7.71%，新界西跌6.67%

今天(27)公布的指數，根據20241216日至1222日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2024122日至128日簽臨時買賣合約，是124日金管局推出樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排當周的市況。

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