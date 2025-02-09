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地產
2025-02-09 20:20:22

Coasto公布樓書 設93伙一房及兩房 面積207呎起｜鴨脷洲新盤

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Coasto公布樓書 設93伙一房及兩房 面積207呎起｜鴨脷洲新盤

「Coasto」為精品式商住發展項目，基座設有商舖及會所。圖右為程德韻，左為黃文浩。

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宏安地產(1243)全新《The Met.》精品住宅系列、位於鴨脷洲惠風街1號新盤「Coasto」正式上載售樓說明書，提供93伙，實用面積由207478方呎，標準單位戶型涵蓋一房至兩房，特設8伙連平台或天台特色單位。

Coasto」住宅樓層為2樓至26(不設4樓、13樓、14樓及24)，當中標準單位樓層為3樓至15樓及17樓至25樓，特色單位樓層為2樓及26樓，16 樓亦特設1伙平台特色單位。

每層住宅樓層設有兩部升降機，項目住宅單位均設有特高層與層之間高度，2樓至23樓住宅樓層層與層之間的高度約3.325米，2526樓住宅樓層層與層之間的高度約3.5米。

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一房標準單位提供47伙，佔項目住宅單位總數約51%，實用面積由247287方呎。兩房標準單位設有38伙，佔項目住宅單位總數約41%，實用面積由360371方呎。

至於8伙特色單位，當中位於2樓的平台特色戶共5伙，頂層天台特色戶則設於26樓，提供2伙連內置樓梯及天台的特色單位。另外，項目於16D室設有平台，感覺猶如置身空中花園，將開揚景觀引入室內。

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全盤最細面積為2C室，實用面積207方呎，連119方呎平台，一房間隔。最大面積為26A室，實用面積478方呎，連13方呎平台及367方呎天台，兩房間隔。

大部分兩房面向香港仔避風塘方向

程德韻指，「Coasto」為精品式商住發展項目，基座設有商舖及會所，單位坐向布局均突顯出臨海地段海濱的先天條件，項目大部分兩房單位均面向香港仔避風塘方向。項目現正積極進行銷售部署，預計短期內以現樓的形式推出市場。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩指，「Coasto」前臨南海岸線香港仔避風塘海景，眺望開揚翠綠太平山山頂，緊密聯繫黃竹坑全新商貿區，薈聚商業藝術文化於一身，步行約130秒到達港鐵利東站，4分鐘達黃竹坑站，10分鐘可達金鐘站。

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