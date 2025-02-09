Coasto公布樓書 設93伙一房及兩房 面積207呎起｜鴨脷洲新盤

「Coasto」為精品式商住發展項目，基座設有商舖及會所。圖右為程德韻，左為黃文浩。

宏安地產(1243)全新《The Met.》精品住宅系列、位於鴨脷洲惠風街1號新盤「Coasto」正式上載售樓說明書，提供93伙，實用面積由207至478方呎，標準單位戶型涵蓋一房至兩房，特設8伙連平台或天台特色單位。

「Coasto」住宅樓層為2樓至26樓(不設4樓、13樓、14樓及24樓)，當中標準單位樓層為3樓至15樓及17樓至25樓，特色單位樓層為2樓及26樓，16 樓亦特設1伙平台特色單位。

每層住宅樓層設有兩部升降機，項目住宅單位均設有特高層與層之間高度，2樓至23樓住宅樓層層與層之間的高度約3.325米，25及26樓住宅樓層層與層之間的高度約3.5米。