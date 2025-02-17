Coasto短期現樓推出 宏安：潛在租務需求相當可觀｜鴨脷洲新盤

程德韻指，「Coasto」位於港島南利東站區域，兼享海島休閒風情及交通配套齊全的便利，完美融合都市活力及宜人居停兩大特點，對有意在港島區置業的年輕家庭及專業人士具吸引力。由項目只需步行約1分30秒便可抵達港鐵利東站，10 分鐘到達金鐘站，更可從金鐘站轉乘港島綫、荃灣綫及東鐵綫，瞬間穿梭港九新界，便捷交通網絡使這裡成為港島上班族的首選居住地，加上特有的街渡服務可往來鴨脷洲與香港仔，隨時享受周邊的美食與娛樂。當區同時靠近全新黃竹坑商住綜合發展區，提供超過400萬方呎的商業樓面面積，不少白領族群前往黃竹坑工作，相信未來項目潛在的租務需求相當可觀。

宏安地產(1243)位於鴨脷洲惠風街1號新盤「Coasto」早前已公布售樓說明書，執行董事程德韻表示，項目正積極進行銷售部署，預計短期內以現樓的形式推出市場。

營業及市務總經理黃文浩說，「Coasto」前臨南海岸線無遮擋香港仔避風塘海景，眺望開揚翠綠太平山山頂。至於區內有眾多餐飲選擇及娛樂配套，如鴨脷洲市政大廈、黃竹坑全新大型商場The Southside等。項目同時鄰近大型休憩設施公園及泳灘，如海洋公園、淺水灣泳灘。此外，區內有多間精英優質學府，坐擁18校網，配合知名國際學校包括蒙特梭利國際學校、新加坡國際學校及滬江維多利亞學校等，彌漫濃厚學術氣氛。

「Coasto」提供93伙，實用面積由207至478方呎，標準單位戶型涵蓋一房至兩房，特設8伙連平台或天台特色單位。