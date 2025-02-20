Coasto示範單位｜一房及兩房現樓登場！前臨香港仔避風塘 置身海岸生活(多圖有片)｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)位於鴨脷洲惠風街1號新盤「Coasto」開設2個現樓示範單位參觀，戶型涵蓋一房及兩房間隔，實用面積分別為287方呎及371方呎。單位前臨廣闊香港仔避風塘，遠眺太平山山頂翠綠景緻，與自然融為一體。

一房高樓底打造不同功能區

25樓D室為一房開放式廚房間隔，實用面積287方呎，層與層之間的高度約3.5米。室內設計以「海邊小屋」為主題，專為熱愛度假風情的品味一族打造，令住戶如同置身於迷人的地中海海岸。單位巧妙利用高樓底的優勢，精心劃分出不同的功能區域，設計靈活多變，滿足各種生活需求。

單位享有開揚城市景，遠眺海洋公園以及深灣遊艇會景緻，地板以淺色木紋磚貫通客廳、浴室及開放式廚房，搭配木色及淺藍色的傢俱和櫥櫃，營造出如同海邊小屋般和諧舒適的氛圍。客廳的電視牆以簡約的木飾面牆為背景，淺藍色布藝梳化與整體裝潢相得益彰，牆上懸掛著設計師精心挑選的海灘畫作，為空間增添濃厚的海岸風情。

開放式廚房配備法國廚房電器品牌De Dietrich全套設備，包括雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機。廚房的櫥櫃採用淺藍色，轉角位置採用折合式櫃門，節省每一寸儲物空間。客廳設有隱藏式側反餐檯，可以當工作檯使用，餐檯可輕鬆折疊釋放出更多空間。空調系統選用了日本Daikin品牌的變頻冷暖分體式空調機，節能環保有效過濾及阻隔PM2.5。

主人睡房拉開木板趟門後可連接睡房與客廳空間，增添通透感。主人睡房訂製了一體化組合的高架床的設計有效劃活動空間，上層睡眠區擺放著一張舒適的雙人大床。下層配備雙門衣櫃，衣櫃側設有隱藏式側反書檯，方便住戶日常工作或梳妝。訂製的儲物樓梯用盡收納空間，部分梯級亦可以收起。主人睡房特別設計了寬敞的轉角玻璃窗，讓自然光線充分滲透，同時可270度全方位欣賞開揚景觀。大面積的落地玻璃選用了高效能的雙層中空玻璃(IGU)配低幅射鍍膜及強化玻璃，有效降低熱度及紫外線輻射，實現卓越的節能效果。