Coasto示範單位｜一房及兩房現樓登場！前臨香港仔避風塘 置身海岸生活(多圖有片)｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)位於鴨脷洲惠風街1號新盤「Coasto」開設2個現樓示範單位參觀，戶型涵蓋一房及兩房間隔，實用面積分別為287方呎及371方呎。單位前臨廣闊香港仔避風塘，遠眺太平山山頂翠綠景緻，與自然融為一體。
一房高樓底打造不同功能區
25樓D室為一房開放式廚房間隔，實用面積287方呎，層與層之間的高度約3.5米。室內設計以「海邊小屋」為主題，專為熱愛度假風情的品味一族打造，令住戶如同置身於迷人的地中海海岸。單位巧妙利用高樓底的優勢，精心劃分出不同的功能區域，設計靈活多變，滿足各種生活需求。
單位享有開揚城市景，遠眺海洋公園以及深灣遊艇會景緻，地板以淺色木紋磚貫通客廳、浴室及開放式廚房，搭配木色及淺藍色的傢俱和櫥櫃，營造出如同海邊小屋般和諧舒適的氛圍。客廳的電視牆以簡約的木飾面牆為背景，淺藍色布藝梳化與整體裝潢相得益彰，牆上懸掛著設計師精心挑選的海灘畫作，為空間增添濃厚的海岸風情。
開放式廚房配備法國廚房電器品牌De Dietrich全套設備，包括雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機。廚房的櫥櫃採用淺藍色，轉角位置採用折合式櫃門，節省每一寸儲物空間。客廳設有隱藏式側反餐檯，可以當工作檯使用，餐檯可輕鬆折疊釋放出更多空間。空調系統選用了日本Daikin品牌的變頻冷暖分體式空調機，節能環保有效過濾及阻隔PM2.5。
主人睡房拉開木板趟門後可連接睡房與客廳空間，增添通透感。主人睡房訂製了一體化組合的高架床的設計有效劃活動空間，上層睡眠區擺放著一張舒適的雙人大床。下層配備雙門衣櫃，衣櫃側設有隱藏式側反書檯，方便住戶日常工作或梳妝。訂製的儲物樓梯用盡收納空間，部分梯級亦可以收起。主人睡房特別設計了寬敞的轉角玻璃窗，讓自然光線充分滲透，同時可270度全方位欣賞開揚景觀。大面積的落地玻璃選用了高效能的雙層中空玻璃(IGU)配低幅射鍍膜及強化玻璃，有效降低熱度及紫外線輻射，實現卓越的節能效果。
⇊Coasto示範單位｜25樓D室⇊
短走廊連接兩房客廳與睡房
25樓A室，為兩房開放式廚房間隔，實用面積371方呎，層與層之間的高度約3.5米。單位室內設計概念以「天、海、沙」為主，以淡藍色、白色及木色調貫通，打造悠然生活感。
短走廊的設計連接客廳與睡房，提高單位的實用性。兩間睡房與客廳均朝向開陽悠閒的香港仔海景。大面積的落地玻璃幕牆選用高效能的大面積的落地玻璃選用了高效能的雙層中空玻璃(IGU)配低幅射鍍膜及強化玻璃，能有效降低熱度及紫外線輻射。主人睡房特別設計有寬敞的轉角玻璃窗，讓住戶能夠270度全方位欣賞壯麗的海景。此外，主人睡房的方正間隔提供了充足的空間，用以擺放衣櫃及床頭櫃。
浴室為明廁設計，設有窗戶增加通風，淋浴區域配備了德國衛浴品牌Hansgrohe的時尚雨淋式花灑和多功能水龍頭套裝，搭配Stiebel Eltron即熱式電熱水爐。灰藍色石紋理磚增添視覺美感，推拉門設計的淋浴間有效節省空間，並增加靈活性。鏡櫃巧妙增加了置物空間，方便擺放日用品，充分滿足了收納需求及電器存放的功能。
露台設計採用環保露台設計，即結合露台、工作平台及冷氣機平台。環保露台有足夠空間擺放戶外餐桌，欣賞戶外開揚景緻。露台天花特意用木色鋁板天花，搭配木色鋁扶手和玻璃攔河，營造出如遊艇甲板般的開放空間。冷氣機平台方便日常維護，簡化了空調系統的檢查、清洗和維修流程，為住戶節省維護成本，免去搭建臨時棚架或租用高空作業設備的麻煩。
⇊Coasto示範單位｜25樓A室⇊
項目外觀由建築師事務所ALKF精心打造，靈感源於遊艇，呼應項目前迎的香港仔避風塘，為住戶提供如置身於地中海的悠然海岸生活。建築外觀採用玻璃幕牆設計，結合了灰調天然石及金屬等高雅材質。以流麗曲條為主導，每個單位露台設計靈感來自於遊艇的甲板的開放空間，提供了充足的自然光和視野。外立面色調以藍、白和灰色調為主，呼應海的元素，讓人聯想到輕鬆的臨海生活。
「Coasto」提供93伙，實用面積由207至478方呎，標準單位戶型涵蓋一房至兩房，特設8伙連平台或天台特色單位。