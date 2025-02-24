Coasto部署周末展開首輪銷售 夥中原推按揭優惠｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto」正在收票，宏安地產執行董事程德韻表示，項目將於短期內上載銷售安排，部署周末以價單形式進行首輪銷售，而首輪銷售過後部署加推第3號價單，屆時單位將有一定提價空間，料加幅約8%至10%。 程德韻透露，「Coasto」現樓參觀人數迄今累錄超過3,000人次，累收約600票，以首兩張價單60伙計算，超額認購逾9倍。項目將於本周三(26日)推出全數8伙特色單位以招標形式發售，涵蓋2樓A、B、C、D、E室、16樓D室、26樓A及B室。

中原地產及中原按揭特別為「Coasto」呈獻全新按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳稱，凡經中原按揭轉介的「Coasto」買家均可申請是次優惠，包括「高回贈H按優惠」，全期按息低至H加1.3厘，實際按息低至3.5厘(以P減2厘；P現為5.5厘計)，此計劃設有特高現金回贈高達1%，客戶並可尊享與按揭相連的mortgage-link高存息戶口，存息與按息一致，高存息現達3.5厘，客戶善用高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息。此計劃按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。

另可選擇「低息定按優惠」，客戶可選擇首5年定息3.03厘，或首3年定息3.18厘，其後按息低至P減1.75厘(P現為5.25厘)，按揭年期長達30年，按揭成數高達九成；客戶並可享有現金回贈。王美鳳指出，由於此計劃之定息率較現時主要市場按息降低0.32厘至0.47厘，客戶等同可預先享有減息效果、降低每月供款額，並且在定息期內維持供款穩定不變，有利制定置業預算。

王美鳳指出，今年銀行對樓按持正面積極取態，上述兩個計劃各具優勢，讓客戶可有更多元化按揭選擇，相信可為「Coasto」買家提供具吸引力按揭配套；加上客戶可選擇透過按保計劃申請高達九成按揭，以「Coasto」首張價單入場價381.6萬元計算，即低至10%基本首期約38萬元即可進駐「Coasto」。

中原劉文勝：料「 Coasto 」租金回報達 5 厘水平 中原地產西南區高級資深營業董事劉文勝稱，根據中原研究部，2024年港島租金回報率升0.43厘，截至2024年12月，港島CRI_Mass回報率已連續14個月維持3%或以上，可見港島區租金表現理想。「Coasto」地理位置優越，備受港島區上班族歡迎，按現時區內鐵路系列盤呎租約70至75元計，料「Coasto」租金回報達5厘水平，為收租投資好選擇。他續稱，美國對華政策明確，對香港影響甚微，市場對後市信心增強，本月一手樓市率先轉旺。惟現時一手貨尾量仍然高企2.2萬伙水平，市場憧憬《財政預算案》推出振興經濟措施，為樓市帶來正面刺激作用，進一步激活物業交投量，令樓價轉勢向升。