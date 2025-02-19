Coasto開價｜首推30伙 設最高30%折扣 一房最平381萬｜鴨脷洲新盤

執行董事程德韻表示，首張價單採取「先量後價」策略，期望以折讓價吸引買家及市場。同時銳意打造一房單位為「收租王」，特設3.8萬元傢俬現金津貼，所有一房折實售價低於450萬元，當中有6伙折實售價低於400萬元。項目將於本周五(21日)開放現樓示範單位，本周六(22日)開始接受認購登記，最快下周開售。

一手市場迎來推盤潮，宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto」今日(19日)公布首張價單，涉及30伙，選用120天現金付款計劃，連同其他優惠後共享最高30%折扣，折實售價由381.6萬元，折實平均呎價17,085元。

首批涵蓋23伙一房及7伙兩房

營業及市務總經理黃文浩指，首張價單涵蓋23伙一房及7伙兩房，實用面積介乎247至371方呎。價單定價由550.6萬至1,013.9萬元，呎價介乎21,763元至27,329元。扣除所有折扣優惠後，單位折實售價由381.6萬至709.7萬元，折實呎價介乎15,083元至19,129元。

一房入場單位為3樓E室，實用面積253方呎，折實售價381.6萬元，折實呎價15,083元。至於兩房入場單位為3樓B室，實用面積360方呎，折實售價643.8萬元，折實呎價17,883元。