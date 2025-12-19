CRI回報連跌兩月 樓價升幅跑贏租金

港樓價漸見復甦，即使租金續在高位徘徊，惟在樓價升幅跑贏下，租金回報率卻連跌兩個月。 中原數據指，10月租金升勢減慢，樓價升幅則明顯加大，期內中原城市租金指數(CRI)回報率稍跌，至3.53%，按月跌0.03個百分點，連跌2月；並預料今年底回報率企穩3.4厘以上。
雖然CRI回報率稍跌，惟中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CRI回報率仍為近14年的第四高，在2011年12月水平徘徊。第四季租賃淡季，用家對租盤需求持續，租金維持高位靠穩，而樓價繼續平穩向升，展望今年底回報率可企穩3.4厘以上。
供平過租格局未變
她又指，今年10月H按息3.375厘，同期租金回報率較H按息高0.155厘，雖然兩者差距收窄，但已經連續6個月「供平過租」。9月及10月兩次減息，令11月H按息降至3.25厘，12月本地銀行未有跟隨美國減息，H按息保持3.25厘水平，料第四季CRI回報率續高於H按息，供平過租格局未變。
分區看，九龍租金回報率報3.66%，按月跌0.08個百分點，連跌2個月共0.12個百分點。港島回報率報3.64%，按月跌0.05個百分點。新界西回報率報3.71%，按月持平，連跌3個月後企穩。新界東回報率報3.70%，按月升0.07個百分點，終止2個月連跌。
33個屋苑回報逾4厘
在143個成分屋苑中，10月租金回報率高於H按息(3.375厘)有96個，即近67%屋苑供平過租，其中租金回報達4厘或以上的屋苑有33個，較9月增加5個。
十大高回報屋苑為荃威花園4.86%，置富花園4.71%，得寶花園4.65%，黃埔新邨4.62%，嘉輝花園4.54%，華景山莊4.53%，南豐新邨4.52%，浪翠園4.52%，河畔花園4.48%，珀麗灣4.39%。主要屋苑回報方面，杏花邨3.77%，康怡花園3.74%，海怡半島3.55%，太古城3.41%，美孚新邨4.22%，黃埔花園4.15%，新都城3.86%，麗港城3.81%，沙田第一城4.03%，太湖花園3.54%，迎海3.47%，名城3.27%，尚悅3.76%，嘉湖山莊3.71%，映灣園3.68%，Yoho Town3.29%。