CRI回報連跌兩月 樓價升幅跑贏租金

中原城市租金指數回報率在10月稍跌至3.53%，連跌兩個月。(資料圖片)

港樓價漸見復甦，即使租金續在高位徘徊，惟在樓價升幅跑贏下，租金回報率卻連跌兩個月。 中原數據指，10月租金升勢減慢，樓價升幅則明顯加大，期內中原城市租金指數(CRI)回報率稍跌，至3.53%，按月跌0.03個百分點，連跌2月；並預料今年底回報率企穩3.4厘以上。

雖然CRI回報率稍跌，惟中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CRI回報率仍為近14年的第四高，在2011年12月水平徘徊。第四季租賃淡季，用家對租盤需求持續，租金維持高位靠穩，而樓價繼續平穩向升，展望今年底回報率可企穩3.4厘以上。