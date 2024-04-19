Dear Jane主音Tim實蝕5球沽傲瀧 太太楊洛婷：「當買咗個開心」｜二手蝕讓

撤辣後樓市氣氛轉旺，陸續有名人選擇沽貨套現。樂隊Dear Jane主音、著名導演杜琪峯侄仔、藝人楊洛婷老公黃天翱(Tim)新近以1,828萬元售出有「明星屋苑」之稱的西貢傲瀧三房連車位，持貨約6年，帳面損手407萬元或約18%，計及使費恐實蝕500萬元離場。

據悉，傲瀧15座高層A室，實用面積約1,183方呎，採三房一套間隔，本月初以1,828萬元連車位沽出，呎價約15,452元。據了解，Tim於2018年以2,035萬元一手購入單位，及後再斥資約200萬元購入一個車位，即買入價合共約2,235萬元。以最新成交價計算，帳面虧損約407萬元或18.2%。計及釐印費等使費，恐實蝕約500萬元離場。

楊洛婷解畫：賣樓為方便子女返學

楊洛婷回覆傳媒查詢時指，3年疫情期間居住於傲瀧，疫後為了方便子女返學而決定賣樓，而新買家是「老爺」的朋友。她續指，目前本港樓價回落，今次成交價仍算是市價水平，而投資「唔係賺就蝕」，笑言「當買咗個開心」。