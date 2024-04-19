Dear Jane主音Tim實蝕5球沽傲瀧 太太楊洛婷：「當買咗個開心」｜二手蝕讓

撤辣後樓市氣氛轉旺，陸續有名人選擇沽貨套現。樂隊Dear Jane主音、著名導演杜琪峯侄仔、藝人楊洛婷老公黃天翱(Tim)新近以1,828萬元售出有「明星屋苑」之稱的西貢傲瀧三房連車位，持貨約6年，帳面損手407萬元或約18%，計及使費恐實蝕500萬元離場。
據悉，傲瀧15座高層A室，實用面積約1,183方呎，採三房一套間隔，本月初以1,828萬元連車位沽出，呎價約15,452元。據了解，Tim於2018年以2,035萬元一手購入單位，及後再斥資約200萬元購入一個車位，即買入價合共約2,235萬元。以最新成交價計算，帳面虧損約407萬元或18.2%。計及釐印費等使費，恐實蝕約500萬元離場。
楊洛婷解畫：賣樓為方便子女返學
楊洛婷回覆傳媒查詢時指，3年疫情期間居住於傲瀧，疫後為了方便子女返學而決定賣樓，而新買家是「老爺」的朋友。她續指，目前本港樓價回落，今次成交價仍算是市價水平，而投資「唔係賺就蝕」，笑言「當買咗個開心」。
袁偉豪及張寶兒2020年中斥近7000萬入市
屬低密度豪宅的傲瀧，吸引不少名人富豪、專業人士進駐，包括周柏豪、王浩信、關智斌、劉愷威等。資料顯示，藝人袁偉豪及張寶兒於2020年中以聯名形式斥6,568.3萬元一手買入傲瀧D座花園複式戶，實用面積約2,205方呎，連約568方呎私人花園，呎價約29,788元。另外再斥共400萬元購入2個車位，單位連車位總買入價接近7,000萬元。
至於關智斌與相關人士於2017年以1,694萬元購入屋苑11座高層E室，實用面積約968方呎，三房一套連工人套間隔，去年以4萬元租出，呎租約41.3元，按買入價計算，租金回報約2.8厘。
屋苑近年屢爆大額蝕讓成交
不過，屋苑近年持續錄得大額蝕讓個案，當中有帳面蒸發超過600萬元。與Tim一樣均於2018年樓市高峰期入市，面對樓價陷入向下調整，導致持貨數年亦告蝕讓離場。
傲瀧7座高層C室，實用面積約1,146方呎，三房套兩廳連工人房間隔，望內園景，去年12月以1,570萬元易手，呎價約13,700元。原業主於2018年以1,940萬元購入單位，帳面損手370萬元或約19.1%離場。
此外，屋苑15座低層D室，實用面積約1,183方呎，三房套兩廳間隔，外望內園景，去年8月以1,500萬元沽出，呎價約12,680元。原業主於2018年以2,146萬元入市，帳面勁蝕646萬元或約30%。
新世界上月1.15億售出傲瀧商場
至於傲瀧商場亦於上月易手，新世界發展(017)以1.15億元售出屋苑商業部分連52個商用車位。登記買家為富貴星有限公司(Noble Star Corporation Limited)，該公司董事名字與申洲國際(2313)執行董事黃關林相同，料為同一人。據報，商場連車位每月收租45.82萬元，按成交價計算，料租金回報逾4.7厘。