DOUBLE COAST系列累售304伙 舉辦聖誕限定活動吸引逾100組家庭參加｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST」系列短短一週速沽51伙，開售至今累售304伙，套現逾22.6億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目本周末更舉辦「聖誕奇妙派對」， 吸引逾100組Club Wheelock、恒地會及New World Club會員參加，睇樓兼暢享聖誕樹工作坊，迎接佳節。

精彩活動包括「親子聖誕樹工作坊」，讓大小朋友發揮創意，利用松果、乾花、絲帶等節日飾物自製聖誕樹，創造獨一無二的節日裝飾。現場亦大派聖誕糖果，送上甜蜜驚喜。活動亦設「悉尼海岸生活導賞團」，讓客人參觀逾7.9萬平方呎臨海會所、園林及現樓示範單位，感受海濱都會活力。另外，社企Mindful Spark亦提供「聖誕特調氣泡茶」，讓參加者享受悠然歡樂時光。項目更特別佈置聖誕裝飾，營造濃厚節日氛圍。