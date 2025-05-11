DOUBLE COAST舉辦母親節限定活動 吸引逾350組家庭客參與｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST」坐擁逾7.9萬方呎臨海會所園林，自現樓推售後深受家庭客及專業人士追捧。項目昨日(10日)舉辦「母親節限定活動」，特設「LEGO親子工作坊」，創作獨一無二的花卉作品。現場的「悉尼海岸生活導賞團」更人頭湧湧，親身感受項目悉尼主題會所園林與現樓單位。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀更貼心為現場每位媽媽送上康乃馨，場面溫馨。活動邀得Club Wheelock、恒地會、New World Club會員蒞臨，吸引逾350組客人參與。

黃光耀表示，「DOUBLE COAST」坐落三面環海的PARK PENINSULA，環抱45公頃綠化空間，包括近日全新開放的啟德承豐道公園、世界級海濱及單車徑、未來更有全港最大都會公園等，屬市區難求的臨海綠化空間。加上「啟德智慧綠色集體運輸系統」落實今年招標，全速加快落成、體育園開幕盛事連連，不斷推動區內黃金潛力，令項目備受家庭家追捧。適逢母親節，項目特意打造精彩節目，感受項目由內至外優越的臨海生活配套。

「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。