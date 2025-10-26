DOUBLE COAST舉辦萬聖節派對 吸引逾200組家庭客參與(多圖)｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」坐擁逾7.9萬方呎以悉尼海濱都會品味為主題的臨海會所園林，自現樓推售後深受家庭客及專業人士追捧。項目今日(26日)舉辦「萬聖節狂歡派對」，特設「南瓜大福工作坊」、「搞怪索糖巡遊」，更特別安排「悉尼海岸生活導賞團」，讓來賓親身感受項目悉尼主題會所園林與現樓單位。不少小朋友盛裝打扮出席，現場氣氛熱鬧。 活動邀得Club Wheelock、恒地會、New World Club會員蒞臨，吸引逾200組客人參與。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「DOUBLE COAST」坐落三面環海的PARK PENINSULA，加上區內交通配套不斷升級，中九龍幹線亦預計於年底開通，屆時約10分鐘車程即達西九，約15分鐘迅達中環CBD；而「啟德智慧綠色集體運輸系統」即將招標，加快落成步伐。此外，啟德體育園即將迎來第十五屆全國運動會，屆時多項賽事如擊劍、手球及七人欖球賽將於區內舉行，進一步推動區內發展潛力令項目備受買家追捧。適逢萬聖節，項目特意打造精彩節目，感受項目由內至外優越的臨海生活配套。