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2025-04-10 07:00:00

DOUBLE COAST I三房海景樓王1301萬售出 呎價逾2萬｜啟德新盤

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DOUBLE COAST I三房海景樓王1301萬售出 呎價逾2萬｜啟德新盤

「DOUBLE COAST I」自開放現樓，銷情持續熾熱，整個項目累沽127伙，套現逾10.2億元。(資料圖片)

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受惠最新「啟德智慧綠色集體運輸系統」優化方案，於PARK PENINSULA住宅帶新增車站，並以「雙創新」方式 - 提前於今年下半年招標，同步進行法定程序及設計，加快落成，帶動會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」昨日(9)錄得一宗三房海景「樓王」成交。

是次成交單位為第325B室，三房一套(開放式廚房)間隔，實用面積627方呎，以1,301.4萬元售出，呎價20,756元。此單位屬今期項目矜罕的海景「樓王」，前迎九龍灣畔Inner Harbour遊艇海景及世界級海濱長廊，深得買家歡心，加上最新「啟德綠色集體運輸」優化方案及加快落成，以及近日啟德體育園開幕，盛事連連，推動區內黃金潛力，故參觀現樓後立即拍板入市。

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發展商表示，項目自開放現樓，銷情持續熾熱，整個項目累沽127伙，套現逾10.2億元。

DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎2651,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。

即睇啟德DOUBLE COAST第1期最新資訊 (House730)

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