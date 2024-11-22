DOUBLE COAST I下周二發售5伙 最平762萬 現樓示範單位首曝光(有片)｜啟德新盤

DOUBLE COAST I加推5伙兩房下周二起發售，折實售價762.1至775.8萬元，折實呎價17,281元至18,471元。

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」銷情持續，低座單位反應熱烈，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，將於今日(22日)上載銷售安排，加推5伙兩房下周二(26日)起發售，折實售價762.1萬至775.8萬元，折實呎價17,281元至18,471元。

黃光耀續指，項目最新開放2個現樓連裝修示範單位，單位為第3座28樓A室，實用面積440方呎，兩房間隔；以及第3座28樓B室，實用面積627方呎，三房間隔。示範單位將於周末開放予公眾及預約人士參觀，預計錄得約500組客參觀。