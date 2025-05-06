DOUBLE COAST I五一長假沽4伙 吸金近2590萬｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」今日(29日)錄得2宗成交，合共套現1415.2萬元

成交單位為第3座12樓F室，實用面積325方呎，一房（開放式廚房），以564.5萬元售出，呎價17,369元；另一單位為第3座38樓J室，實用面積437方呎，兩房（開放式廚房），以850.7萬元售出，呎價19,467元

連同今日錄得之成交，整個五一黃金假期，項目累計錄得4宗成交，套現近2,590萬元。