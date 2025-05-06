DOUBLE COAST I五一長假沽4伙 吸金近2590萬｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」今日(29日)錄得2宗成交，合共套現1415.2萬元
成交單位為第3座12樓F室，實用面積325方呎，一房（開放式廚房），以564.5萬元售出，呎價17,369元；另一單位為第3座38樓J室，實用面積437方呎，兩房（開放式廚房），以850.7萬元售出，呎價19,467元
連同今日錄得之成交，整個五一黃金假期，項目累計錄得4宗成交，套現近2,590萬元。
買家鍾情單位前迎空中花園及維港
兩組買家均鍾情單位前迎空中花園及維港，加上有見「啟德綠色集體運輸」優化方案及加快落成，以及近日啟德體育園開幕盛事連連，推動區內黃金潛力，故參觀現樓後立即拍板購入作長線投資。
項目自開放現樓，銷情持續熾熱，整個項目累售138伙，套現逾11億元。
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。