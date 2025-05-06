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地產
2025-05-06 10:40:00

DOUBLE COAST I五一長假沽4伙 吸金近2590萬｜啟德新盤

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DOUBLE COAST I五一長假沽4伙 吸金近2590萬｜啟德新盤

DOUBLE COAST I整個五一黃金假期套現近2,590萬元。

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」今日(29)錄得2宗成交，合共套現1415.2

成交單位為第312F室，實用面積325方呎，房（開放式廚房），以564.5萬元售出，呎價17,369；另一單位為338J實用面積437方呎，房（開放式廚房），以850.7萬元售出，呎價19,467

連同今日錄得之成交，整個五一黃金假期，項目累計錄得4宗成交，套現近2,590

買家鍾情單位前迎空中花園及維港

兩組買家均鍾情單位前迎空中花園及維港，加上有見「啟德綠色集體運輸」優化方案及加快落成，以及近日啟德體育園開幕盛事連連，推動區內黃金潛力，故參觀現樓後立即拍板購入作長線投資。

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項目自開放現樓，銷情持續熾熱，整個項目累售138伙，套現逾11

DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎2651,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。

即睇啟德DOUBLE COAST1期最新資訊 (House730)

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