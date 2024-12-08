DOUBLE COAST I加推新價單 周三推售11伙 折實價562.9萬起｜啟德新盤

啟德新盤展開新一輪銷售攻勢，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」最新加推第3號價單，涉及38伙，主打高層三房一套海景戶及優質一房戶。同時上載全新銷售安排，將於本周三(11日)起發售11伙，包括6伙三房一套(開放式廚房)及5伙一房(開放式廚房)單位，折實售價由562.9萬元起，折實呎價由17,414元起。
至於項目昨日(7日)連環促成2宗優質海景戶，其中第3座20樓C室，屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積420方呎，成交價793.4萬元，呎價18,890元。另第3座21樓L室，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積320方呎，以565萬元售出，呎價17,656元。
逾1千組客參與聖誕爵士樂派對及升學置業專題講座
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「DOUBLE COAST」擁覽九龍灣畔及維港雙海岸線，享「啟德綠色集體運輸系統」黃金潛力，更有「現樓即買即住」優勢。承熱烈銷情，項目昨日舉辦盛大「聖誕爵士樂派對x升學置業專題講座」，體驗一連串聖誕限定活動，並開放現樓示範單位，邀請Club Wheelock、恒地會、New World CLUB會員蒞臨，共吸引逾1,000組客人參與。
活動邀請專業樂隊譜奏扣人心弦的聖誕及爵士樂曲，貴賓一邊品嚐精緻的美食飲品，一邊與親友沉浸在溫馨華麗的聖誕氣氛。更有英國升學專家—大衛叔叔，以及仲量聯行資深董事李遠峰進行「升學置業專題講座」，簡介香港優質學制、項目位處「34小學校網」的優勢，分享海外升學貼士。而李遠峰先生則分析減息後樓市最新資訊及置業攻略。另外，「親子迷你松果聖誕樹工作坊」亦非常受歡迎，大人小朋友一起製作獨一無二的小聖誕樹，創造溫馨回憶。
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。