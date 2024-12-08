DOUBLE COAST I加推新價單 周三推售11伙 折實價562.9萬起｜啟德新盤

啟德新盤展開新一輪銷售攻勢，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」最新加推第3號價單，涉及38伙，主打高層三房一套海景戶及優質一房戶。同時上載全新銷售安排，將於本周三(11日)起發售11伙，包括6伙三房一套(開放式廚房)及5伙一房(開放式廚房)單位，折實售價由562.9萬元起，折實呎價由17,414元起。

至於項目昨日(7日)連環促成2宗優質海景戶，其中第3座20樓C室，屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積420方呎，成交價793.4萬元，呎價18,890元。另第3座21樓L室，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積320方呎，以565萬元售出，呎價17,656元。