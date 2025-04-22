DOUBLE COAST I加推37伙 主打一房 折實價453萬起｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」今日(22日)加推4號價單，涉及37伙，包括4伙開放式及33伙一房，折實售價由453.5萬元起，折實平均呎價17,969元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今批單位主打一房，當中首度推出第3座F室，前迎空中花園及維港，勢將吸引一眾專才及投資客。該37伙實用面積介乎265至335方呎，扣除最高折扣12%，單位折實售價由453.5萬至614.9萬元，折實呎價介乎17,113元至20,704元。當中有約11伙低於570萬元，有33伙低於600萬元。以定價計，今批單位預計可套現約2.4億元。
入場單位為第3座12樓G室，實用面積265方呎，開放式間隔，折實售價453.5萬元，折實呎價17,113元。
海景兩房890萬標售 呎價逾1.8萬
該盤今日招標售出1伙海景單位，為第3座11樓D室，屬兩房連儲物房(開放式廚房)間隔，實用面積477方呎，成交價890萬元，呎價18,658元。據悉，買家鍾情單位前迎九龍灣畔Inner Harbour海景、臨海泳池及翠綠園林多重景致，加上「啟德綠色集體運輸」加快落成及啟德體育園等重點基建帶來黃金潛力，故拍板入市。
黃光耀指，「DOUBLE COAST I」享PARK PENINSULA臨海現樓優勢，一橋直達九龍東CBD2，「啟德智慧綠色運輸系統」其中一個車站更近在咫尺，系統更落實今年內招標，加速落成；加上體育園盛事連連，刺激項目銷情升溫。項目自2月底《財政預算案》公布利好措施後，迅速售出28伙，套現近2.3億元。
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。