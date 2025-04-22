DOUBLE COAST I加推37伙 主打一房 折實價453萬起｜啟德新盤

黃光耀(右二)指，「DOUBLE COAST I」新價單首度推出第3座F室，前迎空中花園及維港，勢將吸引一眾專才及投資客。

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」今日(22日)加推4號價單，涉及37伙，包括4伙開放式及33伙一房，折實售價由453.5萬元起，折實平均呎價17,969元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今批單位主打一房，當中首度推出第3座F室，前迎空中花園及維港，勢將吸引一眾專才及投資客。該37伙實用面積介乎265至335方呎，扣除最高折扣12%，單位折實售價由453.5萬至614.9萬元，折實呎價介乎17,113元至20,704元。當中有約11伙低於570萬元，有33伙低於600萬元。以定價計，今批單位預計可套現約2.4億元。