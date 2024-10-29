DOUBLE COAST I加推38伙 部署周六首賣68伙 最平442萬｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」上周末正式開放展銷廳予公眾參觀，至今錄得過萬人次參觀。項目趁勢加推價單2號，提供38伙，並將於本周六(11月2日)招標發售10伙特色戶，並以價單先到先得形式發售58伙標準戶。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，2號價單共推出38伙，包括12伙一房，24伙兩房及2伙三房，單位折實售價由547.6萬至1,288.5萬元，折實呎價由17,113元至20,550元，折實平均呎價18,536元，較首張價單78伙折實平均呎價17,899元，高約3.5%。
逾七成單位折實價不足800萬
黃光耀續指，首輪價單形式推售58伙，包括2伙開放式，17伙一房，36伙兩房及3伙三房，實用面積由265至627方呎，折實價由442.3萬至1285.2萬元，折實呎價介乎16,691元至20,549元，折實平均呎價為18,505元。以折實價計，超過七成單位低於800萬元。至於以招標形式推售10伙特色戶，包括2個高座天際特色單位、3個低座頂層特色單位以及5個低座平台特色單位，實用面積由267至1,275方呎。
他補充，入場單位為第3座5樓G室，開放式間隔，實用面積265方呎，價單定價502.6萬元，價單呎價18,966元；折實售價442.3萬元，折實呎價16,691元。
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。