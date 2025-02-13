DOUBLE COAST I及MIMAI QUAY I迎啟德體育園開幕 夥代理送「七欖」門票｜啟德新盤

「DOUBLE COAST I」及「MIAMI QUAY I」將夥拍中原地產、利嘉閣地產等代理送出「國際欖球盛事星級置業禮遇」。

發展商為旗下新盤增添優惠吸客，會德豐地產旗下兩個位於啟德PARK PENINSULA現樓新盤，包括與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的「DOUBLE COAST I」，以及與恒地、新世界及帝國集團合作發展的「MIAMI QUAY I」，將夥拍中原地產、利嘉閣地產等代理送出「國際欖球盛事星級置業禮遇」。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「DOUBLE COAST I」及「MIAMI QUAY I」成交愈趨熾熱。當中「DOUBLE COAST I」的23伙矜罕低座單位，戶戶向海，幾近沽清；而「MIAMI QUAY I」享九龍灣畔遊艇海景的三房一套加工作間連洗手間優質大單位亦幾近售罄。 兩大項目更特別於3月啟德體育園—香港國際七人欖球賽，夥拍代理精英打造「星級睇波派對」，由即日起至3月27日期間，經中原地產、利嘉閣地產等代理選購上述兩個樓盤單位，可尊享「國際欖球盛事禮遇」，率先體驗體育園的首場國際欖球盛事。

黃光耀指，「DOUBLE COAST I」及「MIAMI QUAY」位處世界罕有、三面臨海PARK PENINSULA，更尊享政府全力推進提早3年落成的「啟德智慧綠色集體運輸系統」，迅速連接港鐵啟德站，勢引領區內世界級商業、住宅、旅遊、文娛發展潛力。再加上矚目的啟德體育園將於3月1日正式開幕，開幕大匯演、格蘭披治世界桌球大獎賽、Coldplay、周杰倫演唱會、第十五屆全運會焦點賽事及香港國際七人欖球賽等國際頂級盛事接踵而來。

「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成。