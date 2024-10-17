DOUBLE COAST I單位戶型分布曝光 一房及兩房共佔八成 預告下周開價｜啟德新盤

新一份《施政報告》公布多項樓市措施，利好樓市氣氛，發展商亦加快推盤步伐。由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」今日(17日)公布售樓說明書，提供361伙，實用面積由265方呎起，戶型涵蓋開放式至四房，主打一房及兩房合共佔項目約八成。項目位於尖沙咀港威大廈2座9樓的示範單位部署下周開放。

黃光耀：會德豐部分項目有條件加價

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，《施政報告》公布後利好後市走勢，故決定加快項目推售步伐，最快下周公布首張價單，目標月底開售。對於有其他發展商將旗下新盤加價應市，他稱旗下部分項目亦有條件加價，但強調加幅溫和，認為發展商都希望在減息後「做多啲生意」。