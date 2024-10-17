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地產
2024-10-17 16:42:06

DOUBLE COAST I單位戶型分布曝光 一房及兩房共佔八成 預告下周開價｜啟德新盤

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DOUBLE COAST I單位戶型分布曝光 一房及兩房共佔八成 預告下周開價｜啟德新盤

DOUBLE COAST I單位戶型分布曝光 一房及兩房共佔八成 預告下周開價｜啟德新盤

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新一份《施政報告》公布多項樓市措施，利好樓市氣氛，發展商亦加快推盤步伐。由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」今日(17)公布售樓說明書，提供361伙，實用面積由265方呎起，戶型涵蓋開放式至四房，主打一房及兩房合共佔項目約八成。項目位於尖沙咀港威大廈29樓的示範單位部署下周開放。

黃光耀：會德豐部分項目有條件加價

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，《施政報告》公布後利好後市走勢，故決定加快項目推售步伐，最快下周公布首張價單，目標月底開售。對於有其他發展商將旗下新盤加價應市，他稱旗下部分項目亦有條件加價，但強調加幅溫和，認為發展商都希望在減息後「做多啲生意」。

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黃光耀指，《施政報告》提及將全力推動提早三年落成「啟德智慧綠色集體運輸系統」，提升啟德區發展潛力，事實上在減息後啟德區內已錄得650宗一手成交，為全港交投最活躍地區；而《施政報告》放寬住宅物業的按揭條款，若美國聯儲局於下月初進一步減息，料可吸引更多投資者入市。

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設有低座住宅單位

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，今期項目由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，單位實用面積由2651,275方呎。標準單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，另有連平台或連天台特色戶。標準單位方面，兩房實用面積由419480方呎；一房實用面積由304335方呎；開放式實用面積265方呎，三房實用面積為627方呎。此外，項目設有四房雙套連工作間及洗手間天際特色戶，實用面積由1,2601,275方呎；另高座及低座特色戶實用面積介乎267609方呎。

會德豐地產助理總經理（項目設計及市務）潘鴻文說，海灣半島PARK PENINSULA坐擁約100萬方呎臨海商業配套，購物美食一應俱全，包括約70萬方呎啟德零售園及海灣、約24萬方呎海濱長廊零售餐飲空間、約6萬方呎啟德郵輪碼頭零售餐飲空間等。

會德豐地產市務經理岑菲菲指，項目坐擁極完善交通網絡，駕車約10分鐘到達西九商業區，約15分鐘到達中環CBD

即睇啟德DOUBLE COAST第1期最新資訊 (House730)

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「DOUBLE COAST I」提供361伙，實用面積由265方呎起。(資料圖片)

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