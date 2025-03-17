DOUBLE COAST I單日售出3伙兩房 吸金逾2300萬｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」昨日(16日)錄得3宗兩房單位成交，涉資約2,309.6萬元；而周末兩日合共錄得5宗成交。

該3伙單位實用面積為420及441方呎，成交價由764.1萬至779.6萬元，成交呎價介乎17,327元至18,562元。售價及呎價最高單位同為第3座12樓C室，實用面積420方呎，兩房(開放式廚房)間隔。

發展商指，受惠最新「啟德智慧綠色集體運輸系統」優化方案，於PARK PENINSULA住宅帶新增車站，並以「雙創新」方式 - 提前於今年下半年招標，同步進行法定程序及設計，加快落成，帶動「DOUBLE COAST I」銷情。據悉，上述成交單位買家有見最新「啟德綠色集體運輸」優化方案及加快落成，以及近日啟德體育園開幕，盛事連連，推動區內黃金潛力，故參觀現樓後立即拍板入市。