DOUBLE COAST I單日沽2伙兩房 套現逾1570萬｜啟德新盤

「DOUBLE COAST I」累售104伙，套現近8.4億元。(資料圖片)

受惠《財政預算案》推出一系列利好經濟及樓市措施，加上「啟德智慧綠色集體運輸系統」落實今年內招標，帶動會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」銷情持續，今日(27日)錄得2宗成交，套現約1,570.6萬元。 售出單位分別為第3座25樓J室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積441方呎，成交價787.3萬元，呎價17,853元。另為第3座22樓J室，同屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積441方呎，以783.3萬元售出，呎價17,762元。

是次成交兩個單位均屬J室，前迎啟德空中花園翠綠景致及維港，加上買家有見預算案各項利好政策、「啟德綠色集體運輸」落實年內招標等重磅消息公布，將持續推動區內黃金潛力，故參觀現樓後立即拍板入市。 發展商表示，「DOUBLE COAST I」自開放現樓，銷情持續熾熱，整個項目累售104伙，套現近8.4億元。

「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。