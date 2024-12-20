DOUBLE COAST I單日連沽3伙 吸金逾2000萬｜啟德新盤

受惠減息及「啟德綠色集體運輸系統」提早落成消息帶動，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」成交不斷，周四(19日)連錄3宗海景單位成交，合共套現約2,001.9萬元。
該3伙成交價最高單位為第3座9樓C室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積420方呎，以773.8萬元售出，呎價18,424元。另外2伙均為一房(開放式廚房)單位，成交呎價均超過2萬元，包括第5座3樓C室，實用面積305方呎，成交價615.9萬元，呎價20,193元；而第5座2樓C室，實用面積同為305方呎，以612.2萬元售出，呎價20,072元。
據悉，買家均鍾情項目坐擁九龍灣畔Inner Harbour、世界級海濱長廊盛景，同時深受項目的優越質素及逾7.9萬方呎Club Sydney及園林吸引；加上擁「啟德綠色集體運輸系統」加快建設的黃金潛力，故參觀現樓後把握先機入市。
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。