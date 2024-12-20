DOUBLE COAST I單日連沽3伙 吸金逾2000萬｜啟德新盤

受惠減息及「啟德綠色集體運輸系統」提早落成消息帶動，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」成交不斷，周四(19日)連錄3宗海景單位成交，合共套現約2,001.9萬元。

該3伙成交價最高單位為第3座9樓C室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積420方呎，以773.8萬元售出，呎價18,424元。另外2伙均為一房(開放式廚房)單位，成交呎價均超過2萬元，包括第5座3樓C室，實用面積305方呎，成交價615.9萬元，呎價20,193元；而第5座2樓C室，實用面積同為305方呎，以612.2萬元售出，呎價20,072元。