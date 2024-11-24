DOUBLE COAST I單日連錄成交 舉行Sydney Festival吸引逾800組客人參觀｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」已屆現樓，享有即買即住優勢，除擁覽九龍灣畔及維港雙海岸線，更擁「啟德綠色集體運輸系統」黃金潛力。項目今日(24日)連環促成2宗海景戶成交，涉資約1,908.1萬元。

成交單位包括第3座20樓B室，三房一套(開放式廚房)間隔，實用面積627方呎，以1,288.5萬元售出，呎價20,550元。另第5座5樓C室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積305方呎，成交價619.6萬元，呎價20,315元。