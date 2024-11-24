DOUBLE COAST I單日連錄成交 舉行Sydney Festival吸引逾800組客人參觀｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」已屆現樓，享有即買即住優勢，除擁覽九龍灣畔及維港雙海岸線，更擁「啟德綠色集體運輸系統」黃金潛力。項目今日(24日)連環促成2宗海景戶成交，涉資約1,908.1萬元。
成交單位包括第3座20樓B室，三房一套(開放式廚房)間隔，實用面積627方呎，以1,288.5萬元售出，呎價20,550元。另第5座5樓C室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積305方呎，成交價619.6萬元，呎價20,315元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目今日舉行「DOUBLE COAST Sydney Festival」，開放現樓及會所予貴客參觀，更於全層逾8,400方呎Wellness Centre及海景健身室，設一系列健體及心靈療癒體驗，打造「Sports & Wellness身心靈之旅」。活動邀請Club Wheelock、恒地會、New World CLUB會員蒞臨，共吸引逾800組客人參與，體驗項目媲美悉尼的璀璨都會生活。
今天的身心靈療癒之旅，涵蓋會所多個優質設施，包括專業健身教練於園林海景健身室，指導客人體驗多元訓練器材，更有專人評估體適能狀態，提供健體及運動建議。室內游泳池有專業導師即席示範全港住宅會所罕有的水中健身FloatFit HIIT設備，不少來賓表示第一次欣賞這項嶄新運動，感覺難忘。另外，更安排「親子瑜伽樂」、「頌缽瑜珈」，讓大人與小朋友一同享受身心靈療癒之旅。現場更送上精心特調的 DOUBLE COAST主題氣味香薰油，增添難忘回憶。
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。