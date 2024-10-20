DOUBLE COAST I擁逾7.9萬呎臨海會所及園林 展覽廳設精彩體驗區及打卡位｜啟德新盤

「DOUBLE COAST I」展覽廳設精彩體驗區及打卡位。

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」周日(20日)率先向傳媒介紹項目的臨海會所設施、展覽廳的精彩體驗區及打卡位。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目匠心打造臨海會所「CLUB SYDNEY」，連同園林共逾7.9萬方呎，規模龐大。會所由國際級設計團隊G.A Group精心打造的，注入悉尼地標海濱Circular Quay的璀璨都會生活元素，與項目的龐大園林空間互相呼應。 特別引入澳洲著名花卉藍花楹 會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，當中園林空間佔地逾4.3萬方呎，設計源自倚傍海港的悉尼皇家植物園，特別引入澳洲著名花卉藍花楹等多種當地代表性植物。園林設5大主題區域，分別為綠茵庭園、細塑童樂、戶外燒烤園、園遊雅座及芳草園。

設區內罕有約 50 米戶外臨海泳池 會德豐地產助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文指，會所設有區內罕有約50米戶外臨海泳池，盡享九龍灣畔Inner Harbour景致；另有約20米室內恆溫泳池，獨特天幕設計引入自然日光，更提供流行的水中健身FloatFit HIIT設備。此外，位於會所1樓全層、逾8,400方呎的Wellness Centre，有24小時健身室，前迎園林、泳池、海景，配備先進帶氧及重量訓練器材，並嶄新引入Interactive Surfing實況運動衝浪機、Interactive Rowing實況運動划艇機，設度身訂造的悉尼海岸場景，感受現場競投快感；而Yoga Studio以全玻璃幕牆設計，與室外翠綠融為一體。另特設蒸氣桑拿室、酒店級尊貴私人SPA空間，備有尊貴按摩池。

私人盛宴廳設三大主題空間 會德豐地產市務經理岑菲菲說，會所擁有私人盛宴廳，設三大主題空間，備偌大宴會餐桌、吧枱及休閒雅座；室外更擁私人泳池、Alfresco Dining空間，設燒烤設備，可隨時舉行私人Poolside Party。另外，亦打造Emerald City多功能宴會廳，設Sydneysiders及Harboursiders兩個獨立宴會廳，以落地玻璃盡覽翠綠園林與水景，更可按需要打通，用途靈活多變。 兒童玩樂方面，打造悉尼海陸空主題童遊世界，包括「攀爬陣」標誌性的悉尼大橋海港場景，連接不同奇趣迷宮；「樹熊歷奇」幼兒專屬區域，在布滿可愛樹熊公仔中自由探索嬉戲；「趣智天地」適合所有年齡的兒童，以悉尼的天空為設計的創作空間，讓小朋友自由互動創作。